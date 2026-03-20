El PSOE mantiene su tercer procurador por Zamora tras el recuento del voto CERA

ZAMORA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE mantiene su tercer procurador por la circunscripción de Zamora tras el recuento del voto CERA, que se ha celebrado este viernes en la sala de la Audiencia Provincial, cinco días después de la votación de los comicios del 15 de marzo.

La candidatura socialista había logrado ese representante con un margen de 284 sufragios sobre Vox en la votación en el territorio, por lo que el voto extranjero podía darle la vuelta al resultado para otorgarle un segundo asiento en las Cortes de Castilla y León a Vox por la provincia. No ha sido así.

El recuento ha dado la victoria en el CERA al Partido Popular, con 464 votos; la segunda posición al PSOE, con 463, y la tercera a Vox, con 249. Por tanto, el reparto se queda como estaba: tres procuradores para el PP, otros tres para los socialistas y uno para Vox.

Según han confirmado los representantes de la Junta Electoral, se han contabilizado 1.446 papeletas procedentes del extranjero, aunque según el censo, podían votar por esta vía 23.122 personas en la provincia, por lo que la participación se ha situado en torno al seis por ciento.