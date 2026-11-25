Acto institucional por el 25N en la Delegación del Gobierno, en el que han participado concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha explicado este miércoles que sus concejales no han participado en el acto organizado en el Ayuntamiento con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer por la "deriva" en la que consideran que ha caído el Partido Popular en esta materia, con decisiones como la modificación del protocolo de vivienda de VIVA o la negativa a consensuar una declaración institucional en el acto celebrado este miércoles, 25 de noviembre.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha acusado al alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, de "fracturar el consenso para someterse a Vox", sus socios de gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad.

El Grupo Municipal Socialista se ha sumado a las diversas convocatorias realizadas por las instituciones y colectivos sociales, con la excepción del acto "organizado en solitario por Carnero en la Casa Consistorial" --si bien ha contado con la presencia de la teniente de alcalde de Vox, Irene Carvajal, porque, recuerdan, el actual alcalde ha rechazado consensuar un manifiesto conjunto entre PSOE, PP y VTLP que el portavoz socialista, Pedro Herrero, planteó la semana pasada.

Los concejales y concejalas del PSOE se han sumado a los actos de la Delegación del Gobierno de España, la Universidad de Valladolid, CCOO, UGT, la concentración en la Plaza de la Solidaridad del Consejo Social de los barrios de la Victoria y La Overuela, el acto de la Fundación Secretariado Gitano, y esta noche acudirán a la manifestación convocada a las 20:00 por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el Grupo Municipal Socialista ha aprovechado para advertir de que "el negacionismo de la violencia machista por parte de la ultraderecha va mucho más allá de una discrepancia terminológica" pues consideran que "pretende invisibilizar las causas de la violencia, deslegitimar a las víctimas, cuestionar la necesidad de recursos especializados y, en última instancia, suprimirlos".

Eso, aseguran, se evidenció en el Ayuntamiento de Valladolid con la decisión de PP y Vox en el Consejo de Administración de VIVA de eliminar a las víctimas de violencia machista en los criterios de acceso a las viviendas públicas. Como han recordado, el acuerdo fue anulado tras la polémica generada y dado que un informe jurídico, solicitado por el alcalde, advertía de su ilegalidad.

"Pero estuvo en vigor en Valladolid con el consentimiento de Carnero, aunque fuera de forma temporal durante cuatro meses", han matizado.

En consecuencia, el PSOE se ha comprometido a "recomponer el consenso si los ciudadanos así lo deciden el 23 de mayo de 2027".

Por eso, este 25 de noviembre los socialistas han querido reafirmar "el compromiso con la defensa del sistema público de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, al tiempo que se reclama el cumplimiento íntegro de los compromisos institucionales de todas las administraciones y rechazamos de pleno cualquier retroceso que pueda dejar a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad".

Sin embargo, han reprochado que Vox fue "el único partido con representación parlamentaria que se opuso a la renovación del Pacto de Estado en 2025", y ha defendido sustituir el marco específico de violencia de género por el de la violencia intrafamiliar.

Por su parte, han criticado que el Partido Popular, pese a apoyar la renovación del Pacto, "ha demostrado que las políticas de igualdad y los derechos de las mujeres son una pieza más para negociar los votos con los que formar gobierno".