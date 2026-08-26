El PSOE se ofrece a poner fin a la actual seña de identidad de Valladolid: "La mugre ha arraigado en la ciudad"

El PSOE denuncia que la seña de identidad de Valladolid es que "la mugre ha arraigado en la ciudad". - PSOE DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha responsabilizado al equipo de gobierno municipal, integrado por PP y Vox, de que la principal seña de identidad de la capital sea la suciedad existente en sus calles y espacios públicos.

Para los socialistas, la "desidia" del alcalde, Jesús Julio Carnero, ha provocado una imagen que cualquier ciudadano puede comprobar: "La mugre ha arraigado en la ciudad", algo en lo que, tal y como sostiene el portavoz municipal socialista, Pedro Herrero, no caben interpretaciones porque los vecinos pueden comprobar la creciente degradación de los espacios públicos.

Por ello, Herrero ha lanzado un mensaje contra la resignación: "No nos podemos acostumbrar a que Valladolid esté tan sucia. Los vallisoletanos pagamos impuestos para que el Ayuntamiento preste unos servicios públicos de calidad y este equipo de gobierno, de PP y Vox, está teniendo una mala gestión. Y, además, con un agravante, ahora estamos pagando la nueva tasa de basuras; 18 millones de euros se recaudan por este concepto y el estado de Valladolid es indecente".

El concejal socialista denuncia públicamente el deterioro de la ciudad, constatable, a su juicio, por cualquier persona que pasee por el centro: "Y si Carnero tiene así el centro de la ciudad, en los barrios la suciedad es aún mayor. Está claro que después de estar tres años y tres meses en la Alcaldía la gestión ha empeorado en todos los ámbitos, y este aspecto es flagrante".

Herrero se refiere así a manchas pegajosas, restos de palomas que no se retiran desde hace semanas, zonas grasientas, "elementos que en la actualidad caracterizan el paisaje de calles, plazas, zonas peatonales y espacio públicos de Valladolid".

Ni el Paseo Zorrilla, ni la calle Santiago, ni la calle Miguel Íscar, ni el entorno de la Plaza Mayor "se libran de la mugre". A este respecto, el socialista apunta que partir de mayo del próximo año 2027 el PSOE, si los ciudadanos optan por el cambio, se compromete a que la limpieza será una prioridad en los servicios públicos que presta el Ayuntamiento de Valladolid.

"La ciudad recuperará la imagen de limpieza que nunca debió perder. La limpieza no es algo accesorio, sino un servicio público esencial que afecta directamente a la calidad de vida, al bienestar de los vecinos y a la imagen de la ciudad. Las calles limpias volverán a ser una marca de Valladolid", ha prometido Pedro Herrero.