El PSOE de Palencia acusa al PP de "engaño sistemático" sobre el futuro servicio de radioterapia en la capital

PALENCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Palencia ha acusado al Partido Popular de engañar a los palentinos durante la pasada campaña electoral al asegurar que el servicio de radioterapia estaría en funcionamiento a finales de este año.

Miguel Ángel Blanco, procurador socialista por Palencia, ha insistido en que además lo han hecho "a sabiendas", ya que, según él, los 'populares' conocían el pliego de condiciones que se ha publicado este martes y que establece un plazo de 11 meses para la entrega del acelerador lineal a partir del momento en que el edificio esté completamente terminado.

Blanco ha recordado que las obras no han concluido y que el propio Partido Popular ha anunciado que estarán acabadas en mayo. "Si empezamos a contar desde ahí, ya nos vamos más allá de 2026", ha subrayado.

El procurador ha defendido que el Partido Popular "conocía perfectamente" estos plazos y, aun así, "decidió volver a mentir a sabiendas" durante la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas. En este sentido, ha insistido en que se ha producido un "engaño sistemático" desde el año 2007 sobre este servicio, que afecta a unos 700 pacientes palentinos que deben desplazarse a otras provincias para recibir tratamiento.

El PSOE ha insistido en que el principal problema de la provincia es la sanidad porque "las enfermedades no esperan a tomas de posesión". En esta línea, también ha reclamado una aclaración urgente sobre la situación de la resolución del contrato de ampliación del Hospital de Palencia, que continúa paralizado, algo que Blanco ha considerado antes de pedir explicaciones y responsabilidades.

Por otro lado, los socialistas también ha manifestado su preocupación por las deficiencias y los problemas que han detectado en el transporte sanitario, sobre todo en la zona norte de la Provincia, y han avanzado que mantendrán una reunión con profesionales del sector para analizar estas carencias.