PSOE pide al alcalde de Salamanca que De la Sota no acuda al Pleno y a comisiones para no "revictimizar a las víctimas"

El PSOE pide al alcalde de Salamanca que De la Sota no acuda "al Pleno ni a las comisiones" para no "revictimizar a las víctimas" - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, María Sánchez, ha utilizado la última parte del Pleno municipal de este viernes, para solicitar al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, que pida al concejal Alejandro Pérez de la Sota, denunciado por sumisión química, que no acuda al Pleno ni a las comisiones para no "revictimizar a las víctimas".

Sánchez ha recordado los hechos conocidos de "suma gravedad" que afectan al mencionado concejal y ha subrayado que los socialistas tienen constancia de la denuncia de "dos alumnas de la Escuela de Práctica Jurídica y no se sabe también si de una tercera porque se ha decretado el secreto de sumario".

A raíz de estos hechos, el PSOE ha lamentado que el Consistorio no pueda actuar como sí lo hizo el Colegio de Abogados, que suspendió cautelarmente al concejal no adscrito del ejercicio de la docencia en la mencionado escuela.

Sánchez ha añadido, además, que el Consejo General de la Abogacía apoyó esa decisión y exigió que se pusieran todas las medidas de protección que necesitaran las víctimas.

De este modo, la socialista ha reconocido que el Consistorio tiene "un vacío normativo por el cual se tiene que soportar la situación de no poder actuar de manera cautelar y tener a esta persona sentada en el Pleno".