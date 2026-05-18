PSOE pide a Carnero que "quite al 'alcalde B'" y que "cumpla" su promesa y se vaya por no haber logrado el soterramiento

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, atiende a los medios de comunicación. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha insistido en pedir al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que "quite al 'alcalde B'", en referencia al director de Coordinación de Políticas Públicas, y que "cumpla lo que prometió" cuando dijo que se iría si no lograba el soterramiento.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha expuesto este lunes, 18 de mayo, las propuestas de resolución que su grupo llevará al Pleno del 25 de mayo, tras la sesión extraordinaria sobre el Estado de la Ciudad que tuvo lugar el pasado día 11.

Entre las propuestas, el PSOE ha reiterado su petición al regidor de que "quite" al que dominan como "su 'alcalde B'" porque se ha "demostrado que es un fiasco", un "señor que cobra una pasta por no hacer nada": "Pedimos que lo quite y que las funciones que supuestamente ejerce, se las encargue a un teniente de alcalde, a una persona de su propio equipo".

Asimismo, ha reclamado que Carnero "cumpla al menos una de las cosas que prometió" cuando dijo: "Si no soy capaz de soterrar, yo me iré". "Pues ya está tardando en marcharse", ha aseverado el portavoz socialista en referencia a la quinta de sus propuestas.

El PSOE también ha propuesto que el equipo de Gobierno "se comprometa a hacer todo lo que pueda", que es "bastante", para "poner fin al problema del precio de la vivienda, particularmente en el tema del alquiler".

Igualmente, ha pedido que se "limpien las calles", una cuestión que, a su juicio, "sí que es el principal quebradero de cabeza de los ciudadanos, con las quejas y reclamaciones", así como que se gestione "adecuadamente" el proceso de regularización de personas inmigrantes que "afloran de la economía sumergida, un proceso en el que el Ayuntamiento "tiene mucho que aportar".

Herrero ha destacado que estas propuestas reflejan que el PSOE está "centrado" en los "problemas que tienen que ver con el Ayuntamiento y con la ciudad", mientras el equipo de Gobierno "está a al política nacional".

A su juicio, Carnero "ni siquiera se propone mejorar nada que tenga que ver con él" y solo pide al Gobierno de España. "En fin, pues no sé para qué está en el Senado y su compañera (Mercedes) Cantalapiedra está en el Congreso de los Diputados, pues que insten allí a cambiar la ley que sea oportuna", ha indicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Por otra parte, ha cuestionado que Vox "no sabe dónde están" y "se pide cosas a sí mismos". "Dicen, hay que rebajar el IBI el 5 por ciento, que eso es una cosa que prometió el señor Carnero en 2023 para hacerla de forma inmediata", ha cuestionado, para criticar otras peticiones de Vox como que se promocione la oficina antiocupación o se persigan empadronamientos irregulares.

"Se piden a sí mismos. Lo que no se ha atrevido Vox es a pedirle al PP lo del soterramiento, que es una promesa del señor Carnero. Eso se lo pide al ministro (...). No saben dónde están, entre la política nacional y el lío que se traen entre ellos, las únicas propuestas que tienen que ver con Valladolid son las que presentamos desde la oposición", ha concluido.