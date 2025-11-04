PSOE pide la dimisión de Martínez por "negligencia" y critica que reaccione con un "parche" a las goteras del Pisuerga

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha pedido la dimisión de la concejala de Deportes, Mayte Martínez, por su "negligencia" al "no haber actuado con diligencia" para evitar las goteras que han obligado a suspender un partido oficial en el Polideportivo Pisuerga, al tiempo que ha criticado que haya reaccionado con un "parche de urgencia" para tapar goteras que debió contratar hace ocho meses.

El Ejecutivo municipal ha reaccionado "tarde y mal, fiándolo todo a un parche de urgencia", han criticado los socialistas en un comunicado en el que también han asegurado que "no basta con pedir disculpas, hay que asumir responsabilidades".

Precisamente, el concejal socialista Juan Carlos Hernández ha señalado que la versión de los hechos que ayer ofreció la responsable municipal de Deportes "no se corresponde con la realidad", en tanto en cuanto en el programa electoral del PP (punto 240) ya se incluía la promesa de "reparación y actualización de la cubierta" del Polideportivo Pisuerga y, sin embargo, "no fue hasta el mes de octubre de 2024 cuando el equipo de Gobierno encargó un informe cuyos resultados se conocieron oficialmente en febrero de 2025".

Pese a ello, Hernández ha criticado que no haya sido hasta ahora cuando se ha iniciado una contratación de urgencia para parchear la instalación. "Ha sido el pasado 29 de octubre cuando anunció el inicio de trámites para una actuación provisional de urgencia que llega tarde y se queda corta porque no ha impedido la suspensión de un encuentro oficial", ha lamentado.

De hecho, ha enfatizado que la respuesta presupuestaria para 2026 "tampoco es seria y llega demasiado tarde", puesto que el equipo de gobierno, en sus terceros presupuestos, incluye 1.300.000 euro para la cubierta del Pisuerga sin cubrir el coste total previsto --que supera los 1.753.000 euro-- al recortar la inversión inicialmente prevista que incluye la instalación de placas fotovoltaicas.

"Valladolid no puede resignarse a parches ni a obras a plazos que nos devuelvan al mismo punto dentro de unos meses; la ciudad necesita planificación, licitación inmediata y una ejecución integral que cierre definitivamente este problema", ha reclamado el concejal socialista.