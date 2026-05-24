PSOE pide que se instalen más aseos públicos en Valladolid al ser un servicio "muy demandado" por los ciudadanos

El PSOE demanda la ampliación de la red de aseos públicos de Valladolid ante la "nula receptividad" del Ayuntamiento - PSOE DE VALLADOLID

VALLADOLID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha pedido este domingo al Ayuntamiento de Valladolid que amplíe la red de aseos públicos de Valladolid, un servicio "muy demandado", y ha criticado al equipo de Gobierno formado por PP y Vox por su "nula receptividad" en este aspecto y por "paralizar radicalmente" la iniciativa.

Los socialistas han señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, que los seis aseos públicos existentes en la ciudad se instalaron en la anterior legislatura, con la Alcaldía de Óscar Puente, y que, desde que Jesús Julio Carnero accedió al cargo hace tres años, no se ha construido ninguno más, a pesar de ser un servicio "muy demandado" por los ciudadanos.

Asimismo, la formación ha mencionado la "flagrante falta de sensibilidad" del equipo de Gobierno en este ámbito, ya que no instalará un aseo solicitado por los vecinos en el Pinar de Antequera a través de los Presupuestos Participativos de 2023, un proyecto "elegido por los vecinos en un área recreativa" que tenía un presupuesto de 55.000 euros.

Por otra parte, el PSOE de Valladolid ha recordado que la instalación de aseos públicos urbanos automáticos comenzó en 2021, con el gobierno de Puente, y que, actualmente, están ubicados en la plaza de Poniente, la calle Acera de Recoletos, la plaza del Ejército, la calle Soto esquina con calle Mirabel (parque Ribera de Castilla), la calle Tórtola esquina con calle Cigüeña y en la calle General Shelly esquina con calle Arca Real.

Durante los primeros cuatro meses del año 2026, entre enero y abril, los seis aseos públicos han tenido un uso de 21.061 accesos, mientras que en el año 2025 registraron 167.977 usos, de los cuales el de Acera de Recoletos fue el más utilizado con 52.374. Por su lado, en el año 2024 tuvieron 119.078 usos.

En 2025 hubo 110 incidencias debido a deterioro, vandalismo u otros problemas, y en los primeros cuatro meses de 2026, ha habido 70 incidencias, tal y como ha detallado el Grupo Municipal Socialista.

Estos aseos están dotados con un sistema antiheladas, ambientador, pulsador metálico antivandálico y otros elementos, y su uso es gratuito con la tarjeta de servicios municipales, con el bono bus de Auvasa, y para quien no disponga de estos medios, son 20 céntimos.

Del mantenimiento de los aseos públicos se encarga la empresa concesionaria de explotación de la publicidad en el mobiliario urbano, JCDecaux.