PSOE pregunta a Mañueco si va a permitir el "atropello jurídico" de suprimir ayudas a ONG que favorecen inmigración

VALLADOLID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carmen Iglesias, ha preguntado este lunes al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, si va a permitir el "atropello político y jurídico" que va a suponer suprimir ayudas a ONG que favorezcan la inmigración irregular, como ha anunciado ya el vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox.

Iglesias ha acusado a Carlos Pollán de "seguir sin rechistar" una orden nacional de Vox y ha advertido de que la anunciada suspensión de ayudas a esas ONG carece de informe jurídico que avale la medida. "Un expediente no se puede suspender sin una causa legal, esto solamente ocurre en las repúblicas bananeras", ha ironizado la socialista.

A esto ha añadido que el vicepresidente primero de la Junta ha hablado "en abstracto" en su referencia a la supresión de subvenciones "a cualquier ONG que colabore con el asalto a la ciudad de Ceuta" y ha pedido que si tiene una entidad concreta en mente debe decirlo ya que, de lo contrario, supone "una clara amenaza a tercer sector".

"O peor aún, ¿van a actuar arbitrariamente como ya hicieron en su momento en el Ayuntamiento de Burgos, a esta entidad sí porque me gusta, a esta entidad no, porque no me gusta?", se ha preguntado la socialista que ha pedido a Carlos Pollán que explique si ha detectado alguna irregularidad a la que haya que poner remedio.

Iglesias también ha preguntado al vicepresidente de la Junta a qué se refiere cuando asegura que una ONG que atienden a inmigrantes favorece la inmigración irregular para zanjar: "Nadie en su sano juicio confundiría actuar contra una consecuencia con provocar la causa" e ironizar sobre el "sentido común" del político de Vox.

Por último, ha lamentado las declaraciones del secretario general del Grupo Vox en el Congreso, José María Figaredo, cuando pidió "cazar" a todos los inmigrantes que llegaron a Ceuta para devolverlos a Marruecos, unas palabras que, para la socialista, "deberían escandalizar a cualquier partido político y a cualquier formación política comprometida con la Constitución y con la conveniencia".

"Le preguntamos también al Partido Popular, le preguntamos también al señor Mañueco si comparten este discurso, si lo toleran o sencillamente van a hacer como si no pasara nada porque necesitan a Vox para continuar gobernando", ha concluido Iglesias.

La portavoz socialista de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales también ha mostrado su preocupación ante la "hoja de ruta" anunciada hoy por Vox de establecer una ventanilla única para poner en marcha la prioridad nacional en el tema de las ayudas.

"Nos preocupa enormemente esta situación porque parece que tienen mucha prisa en vender a su electorado algún logro", ha lamentado Iglesias que ha insistido en que se trata de "un disparate" en este momento ya que los gobiernos tampoco han llevado a cabo otra serie de actuaciones, como una reorganización de plantilla o un aumento de la misma ni han realizado un desarrollo normativo de los cambios procedimentales necesarios.