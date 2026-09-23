El PSOE preguntará en el Pleno de la Diputación por el "fiasco" del parque de bomberos en Arroyo (Valladolid)

El PSOE preguntará en el Pleno por el "fiasco" del parque de bomberos en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) - PSOE

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista cuestionará al presidente, Conrado Íscar, por el "fiasco" del parque de bomberos en Arroyo de la Encomienda sobre la ubicación del parque destinado a prestar servicio al alfoz de Valladolid por la Diputación y las consecuencias de la ruptura del convenio con el Ayuntamiento de la capital vallisoletana.

El portavoz de los socialistas, Francisco Ferreira, considera que la idoneidad de esta ubicación ha "quedado nuevamente en cuestión" tras el incendio registrado el pasado sábado en un concesionario de vehículos situado en la carretera de León, en el término municipal de Zaratán.

También ha recordado que durante años el Ayuntamiento de Valladolid prestó, mediante un convenio, el Servicio de Extinción de Incendios a los municipios del alfoz de la provincia, que daba cobertura a una población de alrededor de 100.000 personas, e incluía Zaratán.

Los socialistas señalan que, de haberse mantenido aquel convenio, ante el incendio registrado en el concesionario las dotaciones del parque de bomberos de la calle Las Eras de Valladolid se habrían encontrado a una distancia muy inferior del lugar del siniestro que las del parque de Arroyo.

Sin embargo, al encontrarse el incendio en el término municipal de Zaratán, que corresponde el servicio a los bomberos de la Diputación Provincial, se desplazaron hasta el lugar dos dotaciones del parque de Arroyo de la Encomienda y otras dos procedentes del parque de Tordesillas.

Para el portavoz socialista, esta es una "situación absurda, cómo es posible que tengan que venir unos servicios de emergencia desde esa distancia, cuando los bomberos del parque de la Eras llegarían antes aunque fueran andando".

Los socialistas consideran, además, que la situación del parque de Arroyo de la Encomienda es "totalmente inadecuada", ya que desde 2020, el servicio se presta desde una nave habilitada provisionalmente en un rincón de un polígono industrial con un "pésimo acceso".

Por ello, el Grupo Provincial preguntará en el próximo Pleno si la Diputación mantiene su decisión de que el Parque de Arroyo de la Encomienda continúe siendo el encargado de prestar servicio al alfoz de Valladolid.