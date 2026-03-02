PSOE presenta en León un programa que sitúa la vivienda como eje para fijar población y garantizar futuro

La cabeza de lista de la candidatura del PSOE de León a las elecciones autonómicas, Nuria Rubio y el candidato Benjamín Fernández, en la sede del partido de la capital leonesa. - PSOE

LEÓN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidatura del PSOE de León a las Cortes ha presentado este martes el programa socialista para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, un proyecto que sitúa a la vivienda como eje para fijar población y garantizar futuro estructurado.

La cabeza de lista de la candidatura, Nuria Rubio y el candidato Benjamín Fernández, han explicado que el programa se articula en torno a cuatro grandes pilares que tienen como principales objetivos revertir la despoblación y acabar con el sentimiento de "abandono" que sufre la provincia.

En concreto, el programa se configura en torno a las personas, la prosperidad desde el territorio, la vivienda y la igualdad "real" y pone el foco en las competencias que dependen directamente de la Junta de Castilla y León. "León necesita un Gobierno autonómico que crea en esta tierra y que invierta en sus servicios públicos, en su tejido productivo y en su gente. Después de 38 años de gobierno del Partido Popular, nuestra provincia merece una oportunidad real de cambio", ha afirmado Nuria Rubio.

La representante lacianiega ha detallado que el primer pilar, el de las personas, apuesta por reforzar la Atención Primaria con la aportación a este apartado del 25 por ciento del presupuesto sanitario; crear una lista de espera cero para que los pacientes sean atendidos en menos de 48 horas y reforzar "de forma decidida" la salud mental. Asimismo, contempla ampliar las plazas públicas en residencias (al menos una nueva por provincia), propone la reforma de la residencia mixta de Ponferrada y duplicar las plazas en centros de día.

Los socialistas han demandado la construcción del centro de salud de Villaquilambre y el nuevo centro de salud Ponferrada 2. También proponen la ampliación de la UCI del Hospital de León y una reforma integral o la construcción de un nuevo hospital para la comarca de El Bierzo, dada la situación actual de su infraestructura. Además, se plantea la creación de un hospital intermedio en la comarca de Villablino que beneficiaría también a comarcas cercanas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PSOE.

REINDUSTRIALIZACIÓN VERDE

En el ámbito de la prosperidad desde el territorio, el PSOE plantea una reindustrialización verde que aproveche el potencial energético, agroalimentario y universitario de León; el desarrollo de suelo industrial y el refuerzo de la Formación Profesional vinculada al empleo, con la implantación de un grado medio de informática en el instituto de Villablino y otro sobre el sector del lúpulo en Carrizo de la Ribera.

También propone apoyo "firme" a pymes y autónomos, con la eliminación de la cuota de autónomo en los primeros meses (ampliable hasta 36 meses en municipios de menos de 5.000 habitantes) e incentivos al empleo joven. "Queremos que nuestros jóvenes tengan oportunidades laborales aquí, que puedan desarrollar su proyecto vital sin tener que marcharse. León no puede seguir exportando talento por falta de oportunidades", ha subrayado Rubio.

Por otra parte, se ha referido al parque agroalimentario de El Bierzo, que necesita, según ha señalado, una nueva configuración y también ha propuesto la disponibilidad de mayor suelo industrial para Fabero, Villablino y Bembibre. Asimismo, ha defendido un apoyo "firme" a la ganadería extensiva y el cumplimiento de las sentencias sobre los pastos de montaña en la zona del Puerto de Pinos.

EL DERECHO "A QUEDARSE Y A VOLVER"

En el apartado de vivienda, ha destacado que es una condición material "imprescindible" para garantizar el derecho "a quedarse y a volver". "El acceso a una vivienda digna no puede depender exclusivamente del mercado. Tiene que ser una prioridad política si queremos fijar población en nuestros pueblos y ciudades", ha sostenido, al tiempo que ha denunciado la falta de iniciativa de la Junta en materia de alquiler social y vivienda protegida.

El programa socialista propone la creación de un consorcio de vivienda que trabaje conjuntamente con la administración autonómica, entidades locales y Diputación Provincial, que contemple la construcción de 5.000 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler asequible durante los próximos cuatro años; la puesta en marcha de un plan de avales públicos para jóvenes menores de 35 años; ayudas directas al alquiler y una reforma legal para que toda vivienda protegida de nueva construcción mantenga su condición de forma permanente, con el fin de evitar la especulación.

INCENTIVOS FISCALES

Además, el PSOE impulsará incentivos fiscales para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible y desarrollará una nueva arquitectura pública de coordinación entre Junta, diputaciones y ayuntamientos para dar respuesta a las necesidades específicas de cada comarca. Además, uno de los objetivos del PSOE es erradicar las infraviviendas, conocidas como chabolas, en ciudades como León y Ponferrada, a través de programas de ayuda al alquiler, ayuda a la compra con avales y la integración de las personas que residen en ellas.

"La vivienda debe ser palanca de fijación de población, de retorno del talento y de cohesión territorial. No podemos resignarnos a que nuestros jóvenes destinen cerca del 40 por ciento de su salario al alquiler mientras la Junta mira hacia otro lado", ha señalado.

'TERRITORIO 30 MINUTOS'

Respecto al cuarto pilar, el de la igualdad real, el PSOE defiende el modelo de 'territorio 30 minutos' para garantizar que cualquier ciudadano, "viva donde viva", tenga acceso a los servicios públicos esenciales a menos de media hora de su domicilio.

Asimismo, propone reforzar las políticas de igualdad desde la Presidencia de la Comunidad con una consejería propia y actualizar la ley contra la violencia machista conforme al Pacto de Estado. "Este programa no es un catálogo de promesas, es un compromiso con León. Es el proyecto para que nuestra provincia vuelva a tener futuro, para que nuestros mayores estén atendidos, nuestros jóvenes tengan oportunidades y nuestras familias puedan vivir con dignidad", ha concluido Nuria Rubio.

