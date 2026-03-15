PSOE, primera fuerza en León, PP segunda y gana sufragios, UPL tercera y pierde fuerza, y Vox cuarta y gana voto

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procur - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Partido Socialista se mantiene como la primera fuerza en la provincia de León mientras que el Partido Popular es la segunda y ha ganado sufragios respecto a las elecciones de febrero de 2022. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) sigue siendo la tercera fuerza en esta circunscripción, donde ha perdido votos, y Vox es la cuarta y ha ganado votos.
Con el 98,3 por ciento del voto escrutado las elecciones del 15 de marzo han dejado el mismo reparto por la provincia de León donde PSOE y PP mantienen sus cuatro procuradores, UPL sigue con tres y Vox continúa con dos.
Respecto a las elecciones de febrero de 2022, se mantienen la distribución de escaños.
Los resultados, con el 98,3% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
| ESC'26
| VOT'26
| %'26
| ESC'22
| VOT'22
| %'22
|PSOE
| 4
| 64.956
| 28,39
| 4
| 64.342
| 28,45
|PP
| 4
| 64.129
| 28,02
| 4
| 56.462
| 24,97
|UPL
| 3
| 47.833
| 20,9
| 3
| 48.144
| 21,29
|VOX
| 2
| 37.619
| 16,44
| 2
| 34.789
| 15,38
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
| VOTANTES
| ABSTENCION
| BLANCOS
| NULOS
|2026
| 231.111
| 36,62%
| 2.360
| 2.322
|2022
| 227.963
| 46,5%
| 1.675
| 1.884