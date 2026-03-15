PSOE, primera fuerza en León, PP segunda y gana sufragios, UPL tercera y pierde fuerza, y Vox cuarta y gana voto

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procur - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista se mantiene como la primera fuerza en la provincia de León mientras que el Partido Popular es la segunda y ha ganado sufragios respecto a las elecciones de febrero de 2022. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) sigue siendo la tercera fuerza en esta circunscripción, donde ha perdido votos, y Vox es la cuarta y ha ganado votos.

Con el 98,3 por ciento del voto escrutado las elecciones del 15 de marzo han dejado el mismo reparto por la provincia de León donde PSOE y PP mantienen sus cuatro procuradores, UPL sigue con tres y Vox continúa con dos.

Respecto a las elecciones de febrero de 2022, se mantienen la distribución de escaños.

Los resultados, con el 98,3% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PSOE 4 64.956 28,39 4 64.342 28,45 PP 4 64.129 28,02 4 56.462 24,97 UPL 3 47.833 20,9 3 48.144 21,29 VOX 2 37.619 16,44 2 34.789 15,38



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: