El PSOE propone al Ayuntamiento de Valladolid habilitar un aparcamiento "provisional" en la Ciudad de la Comunicación

Parcela en la que el PSOE propone la creación de un aparcamiento "provisional". - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid llevará a la próxima comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, que se celebra este martes, una propuesta para habilitar un aparcamiento "provisional" en una parcela municipal sin uso situada entre las calles Boston y Orlando en la Ciudad de la Comunicación.

El PSOE pretende, asimismo, "denunciar la inacción del equipo de Gobierno ante la creciente presión de estacionamiento en una zona con más población, más actividad administrativa y menos soluciones efectivas.

Se trata de una parcela municipal de 6.776 metros cuadrados situada en la Ciudad de la Comunicación, entre las calles Boston, Orlando, Adolfo Suárez y Lecce. Como apuntan en un comunicado recogido por Europa Press, el suelo es de titularidad pública y en estos momentos, carece de uso.

Se da la circunstancia de que el equipo de Gobierno que formaban PSOE y Valladolid Toma la Palabra aceptó en el Presupuesto municipal de 2020 una enmienda presentada por el exconcejal de Ciudadanos y actual edil socialista, Martín Fernández Antolín, para incluir en las cuentas una dotación para adecuar la misma parcela como aparcamiento disuasorio, algo que no se concretó durante el pasado mandato municipal.

Los socialistas consideran que dicho estacionamiento "podría contribuir de forma inmediata a aliviar los graves problemas de estacionamiento que soporta esta zona de la ciudad".

Han explicado que la iniciativa parte de "la realidad que sufre el vecindario y por quienes acuden con frecuencia a este entorno". De hecho, han asegurado que "durante varias semanas, numerosos conductores utilizaron esta parcela para aparcar de forma precaria en ausencia de una solución ordenada por parte del Ayuntamiento".

"Pese a que ese uso improvisado evidenciaba una necesidad objetiva y creciente, el equipo de Gobierno ha optado por impedir el acceso de vehículos a la parcela, una actuación que vuelve a poner de manifiesto una forma de gestionar basada más en prohibir que en resolver", han explicado.

"No se trata de una demanda menor ni de una petición aislada. La parcela se encuentra en un punto especialmente sensible desde el punto de vista de la movilidad y del acceso a servicios públicos esenciales, ya que en sus inmediaciones se localizan las instalaciones de la Seguridad Social en la calle Boston", ha precisado el concejal Luis Vélez.

Por ello, además de los trabajadores, acuden cada día "cientos de ciudadanos para realizar trámites administrativos, consultas y gestiones vinculadas a prestaciones, pensiones y cotizaciones".

"A esta intensa afluencia diaria se suma, además, el incremento de población registrado en la zona en los últimos años, un crecimiento que ha intensificado todavía más la presión sobre el estacionamiento en la vía pública", ha explicado Vélez.

Para los socialistas la solución del aparcamiento es "razonable, proporcionada y plenamente compatible con la futura planificación urbanística del solar", mientras no se desarrolle su uso definitivo.