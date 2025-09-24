PSOE rechaza la enmienda del PP a la PNL contra el "genocidio" en Gaza que los populares llaman "masacre"

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha rechazado este miércoles la enmienda presentada por el Grupo Popular a la Proposición No de Ley (PNL) de condena expresa al "genocidio" sobre la población de Gaza, término que han pronunciado y compartido en sus intervenciones Ángel Ceña, del Grupo UPL-Soria ¡Ya!; el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, y el procurador por Valladolid Francisco Igea, mientras que el procurador del PP Ramiro Ruiz Medrano se ha referido a "masacre" y "tragedia".

La PNL del Grupo Socialista aboga también por apoyar y colaborar con el Gobierno de España en las medidas adoptadas en respuesta al "genocidio" en Palestina, aspecto que ha sido rechazado por el PP que ha argumentado que sería "una irresponsabilidad" por su "constante cambio de opinión".

"Sería como rendir un homenaje a la veleta que gira sin rumbo según el viento del momento", ha añadido Ruiz Medrano que ha avanzado que el PP no va a contribuir a que las Cortes de Castilla y León se conviertan en un escenario de polarización o de propaganda o en una "cortina de humo para tapar todos los problemas que acucian al Gobierno y al Partido Socialista".

"No levantemos más muros porque si sólo sabemos levantar muros llegará un día que no quedará espacio para cruzarlos y España debe ser puente de paz, no muro de división", ha pedido Ruiz Medrano en la defensa de la enmienda de sustitución que no ha sido aceptada por el PSOE que ha acusado al PP de querer "blanquearse" con su texto.

En la enmienda del PP proponía instar a la Junta a "condenar de manera expresa" la obstrucción de la ayuda humanitaria a la población gazatí por parte del Gobierno israelí y llamaba a "restaurar de forma inmediata" las infraestructuras vitales y a abrir todos los pasos fronterizos para poder tener "acceso pleno, seguro y sin trabas a productos esenciales como alimentos, agua, suministros médicos y refugios", junto a una condena a Hamás "por el uso de civiles como escudos humanos".

"No se pueden blanquear, no a costa de los miles de asesinados. La historia y la sociedad española les juzgará", ha respondido Gómez Urbán para añadir: "Ustedes tienen un problema, pero no es el Partido Socialista, su problema son ustedes, porque siempre se colocan en el lado no correcto de la historia", tras lo que ha recordado la guerra de Irak y las armas de destrucción masiva.

"Esto es un genocidio, no es una barbarie, es un genocidio", ha reiterado la portavoz del Grupo Socialista que ha preguntado al PP cómo llamaría a utilizar el hambre como arma de guerra si no es genocidio. "El silencio les hace cómplices, la indiferencia les hace cómplices, el mirar para otro lado les hace cómplices, la negación les hace cómplices de un genocidio", ha sentenciado Gómez Urbán que se ha confesado "muy orgullosa" de la respuesta de los españoles y de la posición del Gobierno de la nación. "Para no tener relevancia internacional, el presidente Pedro Sánchez ha marcado el paso, lidera la paz, la justicia y la humanidad", ha significado.

PODEMOS TACHA DE IGNOMINIA QUE SIGA EL EMBAJADOR ISRAELÍ

"Efectivamente es un genocidio, a ustedes les ha costado un año llamar genocidio al genocidio", ha exclamado por su parte el procurador de Unidas-Podemos y secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de seguir manteniendo relaciones diplomáticas con el Estado terrorista, genocida y sinoista de Israel.

"A día de hoy sigue habiendo un embajador israelí en este país, cosa que es una ignominia y que es una absoluta vergüenza", ha afeado en concreto Fernández que ha reclamado "medidas contundentes" como la ruptura de las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, culturales y deportivas con Israel. "Embargo real y efectivo de armas, no el embargo fake que tiene más agujeros que un caso de gruyere que ustedes han aprobado", ha sentenciado para rechazar medidas tibias o cosméticas.

Por su parte el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha compartido con los proponentes que en Gaza hay "un genocidio televisado día a día". "El que quiera negar que hay un genocidio en Gaza es que quiere tapar el sol con un dedo. Es imposible negarlo", ha zanjado y ha aclarado además que en esta "masacre" no hay buenos y malos.

"Los dos son malos", ha sentenciado y ha llamado a reflexionar sobre la posición que debería tener España ante este conflicto y en política exterior por la falta de consenso entre los grandes partidos a los que ha acusado de decir blanco o negro en función de sus intereses electorales. También ha abogado por reflexionar sobre el derecho a manifestación en defensa de los intereses humanos y ha pedido respeto al derecho de manifestación y a las instrucciones de las autoridades gubernativas en el ejercicio de este derecho.

"Ustedes son gentuza", ha llamado Francisco Igea a los 'populares' en alusión a las exclamaciones del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. El parlamentario por Valladolid se ha mostrado orgulloso de la respuesta de los ciudadanos y ha advertido al Gobierno de la nación de que no puede "subcontratar su política exterior a los manifestantes" cuando tiene en su poder "medidas mucho más contundentes" como romper relaciones diplomáticas y parar La Vuelta "sin recurrir a los manifestantes".

La procuradora de Vox Susana Suárez Villagrá ha rechazado los "golpes de pecho" del PSOE al hablar de paz y ha zanjado que al presidente del Gobierno "no le importa un bledo lo que está pasando en Gaza, como no le importan las mujeres maltratadas o las víctimas de los violadores que han soltado con sus leyes feministas".

"Estamos ante el presidente más indecente, corrupto y traidor de la historia de España, en eso sí que es el líder", ha ironizado Villagrá que ha acusado a Sánchez de utilizar a las víctimas de Gaza "como escudos humanos para que no se hable de su corrupción y de toda la trama que le rodea". "Está dispuesto a todo", ha concluido la procuradora de Vox que ha exigido la "liberación inmediata" de todos los rehenes en Gaza y "el fin de cualquier connivencia directa o indirecta con Hamás y con sus aliados ideológicos".

"Exigimos que no se use el conflicto exterior para calentar la calle y buscar el enfrentamiento interno, para desviar la atención pública de las fechorías de un Gobierno corrupto e indecente que es capaz de todo", ha concluido la procuradora de Vox a la que Gómez Urbán ha pedido que no vuelva a hablar en vano del sufrimiento terrorista ocasionado por ETA.

