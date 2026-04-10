El PSOE reclama la paralización de las obras nocturnas de "parche" en Arco de Ladrillo que "debería estar ya demolido"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Valladolid, Pedro Herrero, atiende a los medios en el viaducto de Arco de Ladrillo - PSOE

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado la paralización inmediata de las obras de "parche" que se ejecutan por la noche en el viaducto del Paseo de Arco de Ladrillo que "debería estar ya demolido", al tiempo que ha pedido al equipo de Gobierno de PP y Vox que adopte una solución.

Para los socialistas, intervenir con trabajos puntuales y nocturnos sobre una infraestructura que presenta "signos reiterados de deterioro" es "insistir en la política del parche, aumentar las molestias a la ciudadanía y prolongar artificialmente la vida de un viaducto que debió demolerse para dar paso a una solución definitiva".

El portavoz del grupo municipal, Pedro Herrero, ha asegurado que el viaducto está "enfermo", por lo que "no necesita más parches, sino una demolición que ya estaba planificada", por lo que se pide que se paralicen las obras nocturnas que ha tildado de "despropósito". "De hecho, los vecinos ya han denunciado al Procurador del Común y esto va a ir aumentando si no lo soluciona", ha advertido.

A este respecto, ha recordado que el Consistorio aprobó en mayo de 2024 una intervención de emergencia destinada a reparar los bordes del vial y los elementos de contención, una obra que se prolongó durante cerca de un año y que tuvo un coste de 2.281.867 euros (IVA incluido).

A esa inversión se han sumado actuaciones complementarias en el entorno, ha explicado el portavoz, sin que el equipo de Gobierno haya sido capaz de ofrecer una respuesta integral ni de explicar por qué se gasta dinero público en una infraestructura que "debía haberse sustituido".

El Grupo Socialista mantiene que la opción "razonable y moderna" era la demolición del viaducto y la construcción de un paso inferior, tal y como se planteó desde ámbitos técnicos y ferroviarios, y ha criticado que el alcalde, Jesús Julio Carnero, haya "boicoteado de facto esa salida para Valladolid".

"Se ha preferido sostener una barrera urbana del pasado a costa del dinero de todos, antes que avanzar en la integración ferroviaria y en una solución definitiva para la ciudad", ha criticado Herrero.

ESTADO DEL VIADUCTO

De hecho, ha recordado que el PSOE ha actuado de forma "constante y responsable" para obtener información verificable sobre el estado real del viaducto.

En la Comisión Ordinaria de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad se registraron preguntas concretas para esclarecer si el estado actual del viaducto puede suponer un riesgo para la seguridad de vehículos y viandantes.

Posteriormente, en el Pleno ordinario del 26 de enero de 2026, el Grupo Socialista defendió una moción para exigir un informe técnico independiente y actualizado, moción que fue rechazada por PP y Vox.

Tras ese debate, y atendiendo al ofrecimiento del alcalde de que la oposición podía apoyarse en los servicios técnicos municipales para analizar esta cuestión, el Grupo Socialista registró formalmente la elaboración inmediata de un informe que certificase la seguridad y estabilidad del viaducto.

Sin embargo, a día de hoy, PP y Vox todavía no ha elaborado un informe técnico actualizado que acredite el estado real de la infraestructura tras la intervención de emergencia.

"El Ayuntamiento no puede pedir confianza ciega mientras se niega a aportar el documento clave: un informe claro, fechado y firmado, que certifique en qué condiciones está el viaducto y qué medidas deben adoptarse", ha incidido el portavoz socialista.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha señalado que las obras nocturnas que se realizan "no responden a una planificación transparente ni a una estrategia de ciudad" y ha reclamado al equipo de Gobierno que las paralice y busque una solución que "no lesione el derecho al descanso de los vecinos de la zona".