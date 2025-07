El PSOE reclama proteger la red de caminos históricos de Salamanca como la Vía de la Plata o la Cañada Real de Merinas

SALAMANCA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno del Ayuntamiento de Salamanca de este viernes, 4 de julio, una moción para impulsar la señalización y protección de las veredas, caminos y cordeles que atraviesan el término municipal como la Vía de la Plata o la Cañada Real de Merinas.

El objetivo que han señalado los socialistas es "conservar una red de vías históricas con un importante valor cultural, ambiental y social que, en muchos casos, permanece invisibilizada y expuesta al deterioro", tal y como han indicado en un comunicado recogido por Europa Press.

Uno de los ejemplos que han señalado desde el PSOE es la Vía de la Plata, "una de las grandes rutas históricas del país, que cruza Salamanca de sur a norte" y, pese a su relevancia, "apenas cuenta con señalización y no tiene presencia destacada en el espacio urbano ni en la nueva guía turística de la ciudad".

Junto a ella, en Salamanca existen, a juicio del PSOE, al menos "17 vías pecuarias, como la Cañada Real de Merinas, el Cordel de Toro, la Calzada Vieja de Valladolid o la Vereda de Madrid". "Muchas de estas rutas atraviesan zonas urbanas y periurbanas sin ningún tipo de protección, identificación ni reconocimiento institucional", ha lamentado la formación.

En este sentido, ha advertido de que el "desconocimiento de estas rutas hace que estén expuestas a desaparecer, a ser ocupadas por obras o a convertirse en vertederos". "No podemos permitir que Salamanca pierda este legado histórico, que también es un recurso de ocio, deporte y turismo sostenible", ha explicado la concejala socialista Elvira Sánchez, quien ha incidido en que "esto no va solo de poner carteles", si no de reconocer lo que fue la sociedad. "Son caminos que nos cuentan la historia de Salamanca y que deben ser respetados y conocidos", ha apostillado la edil.

Desde el PSOE han añadido que, más allá de su valor histórico, estas rutas jugaron un "papel esencial" durante la pandemia como espacios de paseo y desconexión, y que pueden contribuir al diseño de una ciudad más saludable y conectada con su entorno natural y cultural.

La moción propone dos medidas, instalar señalética que identifique y delimite legalmente estas vías en el municipio e incorporar en la próxima revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un estudio exhaustivo que recoja su trazado y garantice su protección e integración en la planificación urbana.