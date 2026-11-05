PSOE reclama "recursos adicionales" para reducir listas de espera y "financiación específica" para aborto

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Sanidad y Bienestar Social, Virginia Jiménez, ha reclamado "recursos adicionales" para reducir las listas de espera en el sistema sanitario de la Comunidad y "financiación específica" para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos, medidas que considera que faltan en el presupuesto de la Consejería para 2027.

Jiménez ha demandado estas medidas tras la comparecencia del consejero, Alejandro Vázquez, en la Comisión de Economía y Hacienda para exponer los detalles de las cuentas de su departamento, una intervención ante la que la socialista ha pedido "menos propaganda, menos números y más gestión".

La representante socialista ha sostenido que "el problema no es que falte dinero", sino "qué hace la Junta con él", y ha contrapuesto los presupuestos que el Ejecutivo presenta como históricos con las esperas de los pacientes.

Según los datos que ha expuesto, 36.353 personas esperan una operación, 9.174 más que hace un año, la demora media ha aumentado hasta los 119 días y 205.632 pacientes aguardan una primera consulta especializada. "Las listas de espera se reducen con profesionales, con recursos y con gestión", ha defendido.

Asimismo, ha denunciado la existencia de infraestructuras terminadas que no funcionan por falta de especialistas y ha citado la radioterapia de El Bierzo como una prestación pendiente tras años de anuncios.

Respecto a los 22 puestos de difícil cobertura anunciados por la Junta, ha exigido conocer cuántos se han cubierto y cuándo se cubrirán los restantes. "Anunciar plazas no es cubrirlas", ha advertido Jiménez, para señalar carencias de especialistas en Miranda de Ebro, Ávila y Soria y situaciones de saturación denunciadas por los sindicatos en Salamanca.

En materia presupuestaria, Jiménez ha afirmado que en 2025 quedaron sin materializarse 572 millones entre inversiones, subvenciones de capital y préstamos, con 60 millones de inversión sin ejecutar en Sacyl y otros 36 en la Gerencia de Servicios Sociales.

"No pueden presumir de lo que presupuestan cuando ni siquiera son capaces de ejecutar lo que aprueban", ha reprochado la portavoz, quien también ha avisado de la reducción de inversiones en Bienestar Social.

En concreto, ha apuntado a una reducción de las inversiones de la Gerencia de 27 millones, un 44 por ciento, y una caída del 46 por ciento en las destinadas a centros públicos de mayores respecto a 2024, mientras siguen pendientes de recuperarse 837 plazas residenciales públicas, ha manifestado.

Por último, ha reclamado explicaciones sobre la financiación de la dependencia, al cifrar la aportación estatal prevista en 620 millones frente a unos 547 millones de dotación autonómica. "El dinero del Gobierno de España debe servir para mejorar la atención de las personas dependientes, no para que la Junta se ahorre el suyo", ha señalado.

También ha recordado que las previsiones autonómicas contemplan 10.788 millones del sistema de financiación para 2027, 1.760 millones más que en 2024, un contexto en el que ha incidido en que es "muy cómodo reclamar el dinero al Gobierno de España y muy poco responsable no explicar qué hace la Junta con los recursos que dispone".

Por otro lado, el portavoz de Por Ávila, Pedro Pascual, como representante del Grupo Mixto, ha avisado a la Consejería del "reto importante" que supone ejecutar el presupuesto de dos áreas relevantes.

Igualmente, se ha mostrado "preocupado" por las inversiones en la provincia de Ávila, que "vuelve a ser la novena" en este ámbito, y ha lamentado que las partidas solo se centran en "reposición y mantenimiento", sin "proyectos novedosos". De este modo, ha avanzado que presentará enmiendas "lógicas y necesarias" para Ávila.

Por su parte, la representante de Vox María Mateo Mateos ha subrayado que el presupuesto de la Consejería está "destinado a cuidar" a los ciudadanos de la Comunidad y pone a los "pacientes en el centro del sistema" para "proteger la vida en todas sus etapas" frente a la "cultura de la muerte".

En la misma línea, el portavoz del PP, José María Eiros, considera que se trata de un presupuesto "magno" y ha puesto en valor la comparecencia del consejero, quien, a su juicio, ha hecho una "descripción orgánica y funcional de las prioridades de la Consejería".