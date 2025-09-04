PSOE recurre la elección del director del Calderón por haberse "hurtado" información "necesaria" a los concejales

Archivo - El presidente de la FMC, José Ignacio de Uribe; la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el designado nuevo director del Teatro Calderón, Chema Esbec Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo Rector. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha recurrido la elección del director del Teatro Calderón de Valladolid, José María Esbec Rodríguez, al considerar que durante el proceso se han "vulnerado" los derechos de los concejales al haberse "hurtado" información necesaria.

"El equipo de gobierno presidido por (Jesús Julio) Carnero no ha respetado nuestros derechos. Se ha hurtado a los concejales la información necesaria y con ello ha lesionado nuestro derecho de participación", ha señalado la concejal Charo Chávez en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha señalado que en el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) celebrado el pasado 8 de julio, según el orden del día, se debía proceder a la deliberación, previa al nombramiento por parte de la presidenta de la FMC, del director del Calderón.

Sin embargo, según el Grupo Socialista, la presidenta sometió a deliberación la propuesta que le presentó la Comisión Técnica de Valoración del proceso de selección del director del Teatro Calderón y a los concejales se dio "única y exclusivamente" traslado de la información relativa al candidato propuesto por parte de la Comisión de Valoración.

Por ello, resultó "imposible deliberar" a los concejales, ha indicado, puesto que "carecían de conocimiento previo del resto de candidatos, ni de sus currículos o proyectos presentados, sino únicamente dos actas del proceso de selección, claramente insuficientes para la deliberación".

Esta "falta de información suficiente y de acceso a la misma, ha impedido ejercer la labor de control y deliberación del proceso, vulnerando el derecho los concejales de la oposición de participación política, y como tal derecho fundamental reconocidos en el art. 23 de la Constitución Española", ha denunciado el Grupo Municipal Socialista.

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista ha indicado que los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Valladolid tuvieron acceso por haberlo solicitado mediante escrito a Alcaldía, únicamente a dos actas, una del día 27 de junio y otra del 30 de junio.

En la primera, "escuetamente", se dice que tras el análisis de la documentación acreditativa de los requisitos contemplados en las bases de la convocatoria presentados por los aspirantes se concluye que, de los ocho aspirantes, salvo dos, el resto "no acredita los méritos o la experiencia requerida", ha detallado el PSOE.

"De esta manera los concejales no pudimos conocer qué méritos o experiencia habían alegado los restantes aspirantes y valorar si cumplían o no los requisitos de las bases y si eran acreedores o no del nombramiento", ha advertido Chávez al respecto.

Asimismo, ha lamentado que los ediles no pudieron "deliberar realmente sobre la idoneidad de los candidatos" al no tener "ni las solicitudes del resto de candidatos ni las actas de la Comisión Técnica de Valoración hacían una valoración o explicación de porqué acreditaban o no los méritos y/o experiencia".

"En consecuencia, no hubo tal deliberación al haberse hurtado a los concejales la información necesaria y con ello se lesionó nuestro derecho de participación", ha agregado Chávez, quien firma el recurso junto a la socialista Rafi Romero.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita que se tenga por interpuesto recurso de reposición contra el decreto 311/2025, de 29 de julio, por el que se nombra director del Teatro Calderón y que "estimándolo se declare la nulidad o, en su defecto, la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente posterior a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, garantizando el ejercicio efectivo de los derechos de participación de los concejales en el Consejo Rector de la FMC de Valladolid".

Este recurso del PSOE se suma a las impugnaciones al proceso por parte de dos candidatos, Sonia Rodríguez Montón y Rafael Peña, quienes han criticado "irregularidades" en el proceso como falta de transparencia.