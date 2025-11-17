PSOE registra la enmienda a la totalidad a unas cuentas "bochornosas" y pide la dimisión de Mañueco si prospera

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2026 que ha calificado de "totalmente bochornoso y lamentable" y ha advertido de la "manifiesta soledad" y de la "soledad más absoluta" en la que está instalado en estos momentos el Partido Popular, con 31 procuradores de los 81 que componen el hemiciclo.

A la espera de la decisión del Grupo Parlamentario Vox --los de Santiago Abascal emplazaron al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a realizar antes de las 12.00 horas de hoy una declaración sobre las propuestas planteadas por Vox--, el Grupo Socialista ha insistido en que si el jueves 20 de noviembre prospera la enmienda a la totalidad de las cuentas al presidente de la Junta sólo le quedará un camino, "cerrar las Cortes de Castilla y León el día 21, presentar la dimisión y convocar elecciones autonómicas lo antes posible".

Así se ha pronunciado el secretario general del Grupo Socialista, Pedro González, en declaraciones a los medios de comunicación tras registrar la enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de 2026 que, según ha garantizado también, van a mantener hasta el jueves día 20.

El debate de la enmienda a la totalidad se celebrará el jueves 20 de noviembre y las enmiendas de devolución de las cuentas se pueden registrar hasta las 14.00 horas de hoy, lunes, para su posterior calificación por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda. La enmienda a la totalidad ha sido registrada ya por PSOE, UPL y Soria ¡Ya! y por Unidas-Podemos y el procurador por Valladolid Francisco Igea, por el Grupo Mixto.

Pedro González ha basado el rechazo del Grupo Socialista al proyecto de ley de presupuestos para 2026 en que no ha sido negociado con la sociedad civil de Castilla y León lo que demuestra, a su juicio, que las cuentas elaboradas por la Junta parten "única y exclusivamente de la orden que da Feijóo en su momento Mañueco para aparentar que presentaba los presupuestos".

El secretario general del Grupo Socialista ha criticado la "absoluta desidia" de la Junta a la que ha vuelto a reprochar que registrara las cuentas sin aprobación previa del techo de gasto no financiero para 2026 y sin el visto bueno de la Mesa de las Cortes a la Sección 20, a lo que ha añadido que el proyecto de Ley de Presupuestos no está acompañado de una ley de medidas, que, para el PSOE, es "la parte fundamental" de unas cuentas.

"Nos veíamos obligados a presentar esta enmienda de totalidad", ha concluido Pedro González que ha aclarado por último que los socialistas valoran el trabajo de los funcionarios que se dedican a tramitar y a gestionar el presupuesto y ha cargado en todo momento contra los gestores políticos de la Comunidad.