PSOE reprocha a la Junta que no complemente los fondos del Pacto de Estado de lucha contra la violencia de género

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) - La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha reprochado este lunes a la Junta de Castilla y León que no complemente con fondos propios el dinero que llega a través del Pacto de Estado de lucha contra la violencia de género.

"¿Qué ponen ustedes? ¿Cuántos euros de fondos propios ponen para la lucha contra la violencia de género, esa por la que este Gobierno se supone que está tan preocupado?", ha preguntado en concreto Patricia Gómez a la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, que tiene entre sus competencias el área de Mujer e Igualdad de Oportunidades.

"Es muy difícil seguir a la vicepresidenta en el cuento que nos quieren contar", ha ironizado la socialista.

Gómez Urbán ha tachado de "cínico e hipócrita" no complementar los fondos y ha recordado que Alfonso Fernández Mañueco fue "pionero" en "cargarse" la Consejería de Igualdad, tras lo que ha ironizado con que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoco podrá ser el primero en ello, como ha afeado en la Comisión de Economía y Hacienda la procuradora de UPL Rosa María Quintanilla.

"Ese es el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco con la lucha contra la violencia machista. Él se adelantó a pactar con la ultraderecha y se adelantó también a eliminar la Consejería de Igualdad", ha zanjado la socialista mientras que Blanco ha apelado a que la de hoy era una comparecencia sobre presupuestos para rechazar entrar en otros debates.

Por otro lado, la viceportavoz del Grupo Socialista ha reprochado a la Vicepresidenta Segunda de la Junta que Castilla y León sea "la única comunidad" que no tiene una ley LGTBI tras lo que ha recordado que en Castilla y León se han incrementado los delitos de odio, sobre todo al colectivo LGTBI, mientras "se ha votado reiteradamente en contra de tener el Observatorio de Delitos de Odio".

En el mismo sentido, Gómez Urbán ha aclarado que la Junta también financia las políticas de vivienda "exclusivamente" con fondos estatales mientras "se limita" a cumplir "los mínimos" exigidos por el Gobierno de España mientras anuncia que va a recurrir los dos reales decretos, el que topaba el precio de los alquileres y el que frenaba los desahucios, con el argumento de que invaden competencias. "Con lo cual, estamos de acuerdo que las competencias son de la Junta de Castilla y León", ha zanjado la socialista.

"El Plan Estatal de Vivienda financia el 60 por ciento y las comunidades autónomas tienen la obligación de poner el 40 por ciento. El dinero que pone la Junta de Castilla y León es porque están obligados a poner ese 40 por ciento. Si no estuviera ese plan estatal, en Castilla y León no habría ningún euro por parte de la Junta que financiasen políticas de vivienda pública", ha zanjado.

Finalmente, ha acusado al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco de no conocer la realidad de los municipios de Castilla y León y de "dedicarse a dibujar un mapa que ellos se imaginan en su cabeza, pero no tiene nada que ver con la realidad" tras lo que ha invitado al presidente a acercarse al Valle de Esgueva y explicar a los vecinos "por qué ni siquiera tienen autobús".