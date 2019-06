El PSOE rompe la disciplina de partido y da la Alcaldía de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) a Ciudadanos

Publicado 15/06/2019 13:28:43 CET

VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha roto la disciplina de partido y ha dado la Alcaldía de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) al candidato de Ciudadanos, Bernardo Canedo, que había sido la fuerza menos votada en la localidad en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.

Canedo, de esta manera, sustituye al frente del Consistorio a Roberto Sánchez, de Santovenia Toma La Palabra, que había obtenido la victoria en los comicios (4 concejales). Sin embargo, la alianza entre PSOE (3), PP (2) y Cs (2) han provocado el cambio en el bastón de mando.

Ayer, la Dirección Provincial del PSOE desautorizó esta opción a sus ediles y les advirtió de que se tomarían las medidas que se consideraran oportunas a este respecto de llevarse a cabo.

"No podemos ser participes de lo que consideramos va en contra del deseo de la mayoría de los vecinos; del mismo modo que el PSOE habiendo ganado las elecciones en algunos lugares no va a poder gobernar por los cambios de cromos entre otras fuerzas políticas, no vamos a ser cómplices de esas fuerzas yendo en contra de la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos", señaló el secretario de Organización socialista Pedro Santamaría.