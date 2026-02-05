El PSOE de Salamanca reclama al Ayuntamiento y la Junta un plan de mantenimiento anual para el Puente Romano - PSOE

SALAMANCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Salamanca llevará al próximo Pleno una moción para plantear la creación de una partida permanente en los presupuestos municipales que garantice un plan de mantenimiento anual y la elaboración de un Plan Director del Puente Romano, de manera coordinada entre el Ayuntamiento y la Junta.

De este modo, los socialistas buscan instar al Ejecutivo autonómico a implicarse de manera "decidida, responsable y continuada" en la reparación, conservación y restauración integral del Puente Romano, uno de los monumentos más emblemáticos de Salamanca y un referente patrimonial de toda la Comunidad Autónoma" han asegurado.

La concejala socialista Elvira Sánchez ha explicado que la situación del Puente Romano exige mucho más que actuaciones aisladas o soluciones provisionales al tratarse de un bien único, con más de veinte siglos de historia, que necesita una planificación seria.

"No podemos limitarnos a poner parches cuando surgen problemas, es imprescindible anticiparse y actuar con visión de futuro", ha añadido.

Los socialistas proponen instar a la Junta a habilitar los fondos necesarios para acometer de forma urgente las reparaciones más inmediatas, así como a dotar económicamente la redacción y ejecución de un proyecto de rehabilitación integral del monumento, tal y como han señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

El Puente Romano, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931 y Bien de Interés Cultural en 1998, forma parte esencial de la identidad histórica, cultural y paisajística de Salamanca, ciudad Patrimonio de la Humanidad, han añadido en su escrito.