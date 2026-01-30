El PSOE de Salamanca reclama corregir "las irregularidades" de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad

SALAMANCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha reclamado corregir las "irregularidades" de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, ya que ha asegurado que el Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución en la que insta al Ayuntamiento a revisar en un plazo máximo de cuatro meses la ordenanza de la ZBE.

Esta revisión debe hacerse, como han indicado los socialistas, para comprobar si cumple las exigencias legales y jurisprudenciales, tanto desde el punto de vista formal como material, y abre la posibilidad de suspender su aplicación si se detectan vicios procedimentales o sustanciales.

"La ZBE del PP queda en entredicho tras la resolución del Procurador del Común que viene a decir lo mismo que llevamos diciendo desde el primer momento, que esta ordenanza se ha aprobado sin la base técnica, jurídica y social necesaria", ha señalado el portavoz socialista, José Luis Mateos, en un comunicado recogido por Europa Press.

La resolución, como ha apuntado, recoge que el Consistorio debe evaluar si la ordenanza cumple las exigencias legales y las derivadas de la jurisprudencia señaladas por el Procurador.

Además, como resultado de esa evaluación, el Ayuntamiento debería "proceder a suspender su aplicación y subsanar los defectos detectados" han añadido desde el Grupo Municipal Socialista.

El concejal socialista Chema Collados ha recordado que la resolución "coincide con las alegaciones y advertencias realizadas por el PSOE donde ya se advertía de la falta de datos sobre calidad del aire, de una delimitación coherente de la ZBE, de estudios económicos y de una ausencia real de participación ciudadana".

Collados ha explicado que ya alertaron de que la ZBE aprobada por el PP "carece de datos específicos sobre la calidad del aire que justifiquen la necesidad y proporcionalidad de las medidas, no cumple con el contenido mínimo exigido por el Real Decreto 1052/2022 y presenta una delimitación arbitraria que deja fuera zonas con elevada contaminación, además de aplazar sus efectos reales hasta 2029 y 2039".

Asimismo, han asegurado desde el PSOE, "el Procurador del Común constata que la ordenanza se aprobó sin contar previamente con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que respaldara la delimitación y el diseño de la ZBE, lo que genera inseguridad jurídica y puede conducir a su nulidad, tal y como el PSOE ya advirtió en el Pleno del pasado mes de diciembre".

"Salamanca lleva doce años con el mismo Plan de Movilidad, totalmente desactualizado, además durante la última década han surgido nuevas formas de desplazamiento y se han implantado normativas obligatorias como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), realidades que el documento vigente no contempla", han recordado desde el Grupo Municipal Socialista.

Desde el PSOE han reiterado, para terminar, que apoyan la Zona de Bajas Emisiones porque significa "mejora de la calidad del aire y mejor salud para los salmantinos", pero exigen "que se haga de manera correcta, que se respetan los procedimientos legales", y reclaman "la revisión de la ordenanza".