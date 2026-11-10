PSOE de Segovia denuncia que la ciudad tiene la tasa de basuras más alta entre capitales similares, 148 euros

Los concejales del PSOE Jesús GArcía y Clara Martín. - PSOE DE SEGOVIA

SEGOVIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Segovia ha denunciado que la ciudad tiene la tasa de basuras más alta de España entre las capitales de provincia de 50.000 a 80.000 habitantes, con una cuota doméstica de 126 euros anuales, un 44,4 por ciento por encima de la media.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, y el viceportavoz Jesús García Zamora, han presentado el informe 'Las tasas de residuos en España 2026', elaborado por el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos de la Fundació ENT, en el que se sitúa a Segovia como la capital con la tasa más alta entre las de 50.000 a 80.000 habitantes.

Según el informe, la cuota doméstica de referencia en 2026 asciende a 126 euros anuales, frente a los 110 de Ávila, 88,61 de Ciudad Real, 78 de Cuenca, 70 de Zamora o 58,45 de Palencia. Una familia segoviana paga, por tanto, 48 euros más que una de Cuenca, 56 más que una de Zamora y casi 68 más que una de Palencia, según han explicado los responsables socialistas.

En conjunto, la tasa supera en un 44,4 por ciento la media de las capitales de población similar. En Castilla y León, Segovia ocupa el tercer puesto, detrás de Burgos y Salamanca. Frente a Valladolid (70,80 euros), León (62,53) o Soria (47,31), la diferencia llega a casi 79 euros en el último caso.

"Los segovianos estamos pagando mucho más que otras ciudades y seguimos teniendo problemas con los contenedores, con la limpieza y con unas bonificaciones que a día de hoy no se están aplicando", ha denunciado Clara Martín.

La portavoz ha centrado su crítica en las bonificaciones de la ordenanza municipal y ha explicado que no se aplica el descuento de hasta el 5 por ciento por utilizar el Punto Limpio, ni el del 10 por ciento por participar en el programa municipal de compostaje, que, según ha señalado, "ni siquiera se ha puesto en marcha en las condiciones previstas".

Martín también ha advertido de que, en 2027, peligra la bonificación por usar el contenedor marrón (de residuos orgánicos) mediante tarjeta. Ha recordado que el Gobierno del PP modificó el contrato con FCC, la concesionaria que gestiona la recogida y tratamiento de residuos domésticos, para elevar su coste en 161.000 euros anuales y así instalar los lectores necesarios, pero ha indicado que el sistema "todavía no funciona".

"¿De qué sirve anunciar bonificaciones si después no se aplican?", ha cuestionado la portavoz municipal socialista.

Ante esta situación, el grupo socialista en el Ayuntamiento solicitará formalmente un informe sobre las bonificaciones aplicadas durante 2026, con el número de familias beneficiadas, las solicitudes concedidas o denegadas y el dinero descontado en los recibos.

Martín ha criticado además que el alcalde, José Mazarías, pretenda esperar hasta 2030 para reparar los contenedores soterrados, pues muchos de ellos, a su juicio, se encuentran en estado lamentable, con varias estaciones de ellos situadas en el ámbito urbano declarado Patrimonio de la Humanidad. La concejal ha advertido de que su deterioro perjudica la imagen de la ciudad y dificulta su uso, sobre todo a las personas mayores.