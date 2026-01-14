PSOE de Segovia pide la convocatoria "urgente" de los Consejos de Policía y Bomberos para resolver "sus conflictos"

La portavoz municipal socialista, Clara Martín. - PSOE

SEGOVIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia ha solicitado formalmente la convocatoria "urgente" del Consejo de Policía Local y del Consejo de Bomberos, "para resolver cuanto antes su conflicto laboral" con el equipo de Gobierno municipal, al considerar que la situación actual en ambos servicios "es trascendental y afecta directamente a la seguridad ciudadana".

Así lo ha anunciado la portavoz municipal del PSOE, Clara Martín, quien ha explicado que la solicitud se registró hace una semana y que, hasta el momento, el equipo de Gobierno del PP no ha dado respuesta.

Martín ha explicado que los consejos son "herramientas y espacios de diálogo necesarios para dar solución a los problemas existentes" y reprocha que al PP por optar "por el silencio, la imposición y la falta de diálogo y de planificación, cuando el diálogo dentro de la institución municipal es la única salida posible".

En el caso de la Policía Local, la portavoz socialista ha advertido de una situación "tremendamente alarmante", con un tercio de la plantilla con "expedientes informativos" al no haber acudido a las convocatorias de servicios durante actos públicos de la Navidad.

"El equipo de Gobierno popular ha decidido sustituir la gestión política y el diálogo por decretos, expedientes y amenazas disciplinarias; ha roto unilateralmente la negociación con los sindicados, y ha generado un clima de hostilidad, desmotivación e inseguridad jurídica dentro del cuerpo", ha añadido.

Respecto al colectivo de bomberos municipales, la portavoz socialista ha calificado su situación como "preocupante", dado que tras la jubilación del jefe del parque y la rescisión del convenio con la Diputación Provincial, el servicio ha funcionado durante meses "sin una dirección técnica superior, al no estar en funciones el jefe del servicio".

Aunque se ha incorporado recientemente un suboficial, Martín ha advertido de que "no puede recaer toda la responsabilidad técnica y operativa sobre una sola persona".

Además, ha recordado que el parque se encuentra ante "un nuevo escenario", al prestar servicio exclusivamente dentro del término municipal de Segovia, lo que obliga a reorganizar completamente el operativo. A esta situación se suma la finalización, a 31 de diciembre, del decreto que atribuía determinadas funciones operativas a cabos y bomberos, lo que ha generado "incertidumbre" en la organización del servicio.

Desde el PSOE defienden que es "imprescindible" abrir el diálogo desde una perspectiva técnica y convocar el Consejo de Bomberos para abordar "esta nueva realidad". Como prioridad, la portavoz socialista ha destacado la necesidad de convocar la plaza de jefatura, ahora vacía por jubilación, y reorganizar el servicio.