PSOE señala que el director de Coordinación de Políticas Públicas cobra 156.000 euros pese a su "actividad inexistente"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero. - PSOE VALLLADOLID - Archivo

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha señalado que, de acuerdo a información recabada, el director de Coordinación de Políticas Públicas cobra más 156.000 euros anuales pese a que tiene una "actividad inexistente" que supone una "aportación mínima" a la ciudad.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha afirmado que en documentación entregada, "fuera de plazo", por el Equipo de Gobierno, ante sus peticiones, ha podido comprobar que la actividad del mencionado cargo es "mínima, difusa y carente de resultados tangibles".

"Los documentos remitidos apenas acreditan la presencia del denominado 'alcalde B' en reuniones del Comité Técnico de los proyectos PRTR, sin que conste ninguna iniciativa estratégica propia, programas impulsados, evaluaciones de políticas públicas o mejoras de servicios vinculadas directamente a su trabajo", ha señalado el partido.

Asimismo, ha advertido de que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, "no ha facilitado los Planes Directores, programas de calidad o decisiones ejecutivas que permitan valorar la utilidad real de este puesto en la gestión municipal", lo que se debe, según el PSOE, a que "algunos de ellos, ni siquiera existen".

"Lo poco que el alcalde se ha atrevido a entregar confirma lo que venimos diciendo desde hace dos años: este puesto no aporta nada sustancial a la ciudad. Su actividad es prácticamente inexistente y su función, puramente decorativa", ha manifestado al respecto el portavoz socialista, Pedro Herrero.

En este sentido, ha incidido en que el "alcalde no solo crea un cargo declarado ilegal, sino que lo blinda frente al control político", y ha lamentado que la ciudad no haya obtenido "ningún beneficio concreto" tras haber gastado "más de 300.00 euros en dos años" en el salario a este cargo.

El PSOE ha recordado, en este contexto, que el puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas fue creado de forma ilegal, según declaró el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que estimó el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista.

A pesar de la sentencia, ha relatado, Carnero decidió mantener este puesto, obligando a modificar el Reglamento Orgánico "de forma precipitada y sin consenso" para "dar al puesto el encaje que no tenía".

"La permanencia de esta figura cuesta a las arcas municipales más de 156.000 euros al año, lo que supone 627.048 euros durante todo el mandato, un gasto que injustificable a la vista de los resultados aportados", ha sentenciado el PSOE, cuyo portavoz ha pedido al alcalde que explique por qué mantiene un puesto inútil".