PSOE tacha de "patada a seguir" la actitud de Carnero con la ZBE y exige dejar de multar y el cese de Gutiérrez Alberca

Pedro Herrero, con la moción que el PP llevará al pleno del lunes y sus siete medidas para solucionar el problema de la ZBE. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado la "patada a seguir" del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid respecto a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al tiempo que ha exigido que se ponga "a trabajar en una nueva ordenanza que cumpla la ley", deje de "multar" y cese al concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, "responsable de los dos varapalos judiciales" que ha sufrido el Consistorio.

El portavoz socialista Pedro Herrero ha criticado a PP y Vox por "no saber qué hacer" tras la sentencia del TSJ que anulaba la ZBE. "Lo que están haciendo es dar una patada a seguir, ganar tiempo y tienen el firme propósito de que este asunto quede diluido, como todos los demás, hasta el final del mandato y no hacer nada", ha apuntado en declaraciones a los medios esta mañana en las dependencias del Grupo Municipal.

Como ejemplo ha puesto la moción que el Gobierno de coalición llevarán al Pleno del próximo lunes y que para Herrero "no vale para nada". "Si tuvieran soluciones no plantearían esto. Esto no es nada. Además se lo piden a sí mismos. Es una cosa un tanto estrambótica, ¿no? O sea, PP y Vox plantean una moción para pedirse a sí mismos que a ver si lo estudian para ver ya, en caso de tal, a ver qué pasa. Ya se verá. Esto no es serio", ha argumentado para afear que crearan un grupo de trabajo para "tomar decisiones".

Frente a ello, el PSOE ha presentado una batería con siete medidas que el Ayuntamiento "si quiere" puede implementar "desde hoy" sin necesidad de esperar al pleno del lunes. "Son siete soluciones para que PP y Vox dejen de jugar con la salud y con el dinero de los vecinos de Valladolid", ha advertido.

Entre las propuestas reclama al equipo de Jesús Julio Carnero que dejen de "multar ya" para que la bola no siga "creciendo"; suspender "cautelarmente todos los procedimientos sancionadores que están en marcha"; revisar "de oficio las multas que ya se han puesto"; y ponerse "a trabajar en una ordenanza legal".

"Tienen que garantizar que los fondos europeos y las subvenciones que llegan vinculadas a la zona de bajas emisiones y los compromisos de neutralidad climática que adquirió Valladolid y que ellos también han suscrito, se cumplan y que por tanto dejen de jugar con la salud de la gente", ha añadido para finalizar exigiendo el cese del concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez Alberca, al señalarle como "único responsable de este varapalo", como también fue, ha recordado, del anterior sobre los "carriles bus y taxi.

Por último, ha tildado de "ocurrencia" vincular la ZBE a los picos altos de contaminación, tal y como planteó ayer el alcalde, para señalar que esa medida había salido del Ayuntamiento de Madrid. "El señor Almeida está dando vueltas a eso, a ver cómo pueden burlar la ley. El problema es que hacen cosas, las hacen mal y no tienen una alternativa, no tienen una solución. Porque no creen en esto. En el fondo se echan en brazos de los negacionistas, de los que no ven el problema. Ya les adelanto que en el año y un poquito que queda de mandato, no van a hacer absolutamente nada, como con todo lo demás", ha zanjado.