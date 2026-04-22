PSOE de Valladolid acusa a Carnero de "romper una tradición" al no acudir al acto institucional de la Casa de Cervantes

Archivo - El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a su equipo de gobierno en el Museo Casa de Cervantes en el acto institucional celebrado en 2024. - FERNANDO BLANCO - Archivo

VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado la ausencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, del acto institucional que se ha celebrado este miércoles en la Casa de Cervantes con motivo del Día del Libro, lo que supone, a su juicio, "romper la tradición" de la presencia del alcalde de Valladolid en el evento.

Así lo señala el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press y enviado a los medios de comunicación minutos después de la celebración del acto, en el que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha estado representado por los concejales de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez; y de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado; además de varios concejales del Grupo Municipal Socialista, junto a otros representantes públicos, la mayoría de ellos vinculados con el PSOE.

El Grupo Municipal Socialista considera un "desdén" del actual alcalde al acto institucional que "tradicionalmente se celebra en la Casa de Cervantes" porque "supone la ruptura de una tradición instaurada en 1963, un año después de que el Ayuntamiento declarara al autor de El Quijote 'Vecino de Honor de Valladolid'.

El PSOE asevera que "por primera vez" un alcalde "ha decidido no acudir", al acto que se suele celebrar en vísperas del 23 de abril, fecha en la que también se conmemora el aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes.

Los socialistas han sumado otro "desaire" por la decisión de "eliminar de ese evento los símbolos asociados al Ayuntamiento, como la Policía Municipal de gala y los maceros", pues este año no han asistido a este acto solemne "ni los policías con los uniformes de gala, ni los funcionarios de protocolo ataviados con vestimentas antiguas".

Sin embargo, los concejales del Grupo Municipal Socialista sí han conservado la tradición y han participado en el acto celebrado en la Casa Museo Cervantes, junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el subdelegado en Valladolid, Jacinto Canales; la vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes y procuradora socialista, Nuria Rubio; así como otros parlamentarios del PSOE como los vallisoletanos Patricia Gómez Urbán y Pedro González Reglero, entre otros.

El PSOE ha añadido que sus concejales también asistieron al acto organizado por el Ayuntamiento el pasado lunes en la Casa de Zorrilla, también con motivo del Día del Libro.

"Es un desprecio injustificable a un acto abierto a los ciudadanos y que ha sido respetado por todos los alcaldes, desde los de la Dictadura hasta Tomás Rodríguez Bolaños, Javier León de la Riva y Óscar Puente. Es evidente que Carnero no está a la altura de la Alcaldía de Valladolid", ha apostillado el portavoz del PSOE, Pedro Herrero.

En el comunicado han apuntado que en 1963, con Santiago López González como alcalde, el Ayuntamiento estableció la costumbre de acudir anualmente en pleno a la Casa de Cervantes cada 23 de abril a un acto cultural en memoria del escritor, práctica que se recogió y aprobó por acuerdo de pleno de la corporación.

"1963 fue un año de consolidación para este acto, ya que se buscaba institucionalizar la vinculación de la ciudad con la figura de Cervantes, quien residió en Valladolid entre 1604 y 1606", han precisado.

El PSOE ha acudido a la agenda institucional del Ayuntamiento para este miércoles, en la que Carnero no tenía previsto ningún acto a las doce del mediodía, hora del evento cultural en el Casa Cervantes. Cabe apuntar que tampoco tenía previsto nada hasta una Reunión con el concejal de Urbanismo y Vivienda y con una entidad a las 18.00 horas cuando a las 9.30 horas ha ofrecido una rueda de prensa informativa.

Los socialistas han añadido que tampoco ha estado la teniente de alcalde y concejala de Cultura, ni la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.