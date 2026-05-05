El PSOE de Valladolid acusa al PP en la Junta del derrumbe de patrimonio de la provincia por "años de abandono"

La iglesia del Convento de San Bernardino de Siena, en Cuenca de Campos, tras el primer derrumbe de la bóveda lateral, en 2025. - REHABITAR TIERRA DE CAMPOS

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Valladolid ha acusado al PP en la Junta de Castilla y León del derrumbe de bienes patrimoniales de la provincia, especialmente en el medio rural, como "consecuencia de años de abandono".

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE de Valladolid ha denunciado la "grave sucesión" de derrumbes como los registrados en el Convento de San Bernardino de Siena y la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo.

Así, ha responsabilizado directamente al PP al frente de la Junta de Castilla y León por "falta de previsión, inversión y compromiso", que hacen que el "deterioro" del patrimonio no sea "casual", "sino consecuencia de años de abandono por parte de la Junta" con una "actuación tardía, reactiva y sin planificación" que resulta en que "bienes culturales irreemplazables acaben colapsando".

Ante esta situación, los procuradores y las procuradoras socialistas del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla y León han registrado una iniciativa para exigir explicaciones a la Junta sobre lo que consideran una "dejación de funciones", ha señalado el PSOE de Valladolid.

Asimismo, la formación local ha pedido al Ejecutivo autonómico que concrete qué medidas va a adoptar para evitar nuevos colapsos en bienes en riesgo y ha reclamado "transparencia sobre el presupuesto destinado a conservación preventiva".

Por último, ha exigido un plan "urgente, actualizado y con financiación suficiente" para actuar sobre los bienes en riesgo de colapso en la provincia de Valladolid. "El PP no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el patrimonio de nuestra tierra se viene abajo. La falta de actuación también tiene responsables políticos", ha concluido el PSOE de Valladolid.