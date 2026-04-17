PSOE de Valladolid asegura que las vallas de una obra que "concluyó hace meses" bloquean una parte del paseo del Cauce

Tramo de acera vallado en el paseo del Cauce. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado este viernes la situación que asegura que se da en un tramo de acera del paseo del Cauce, ubicado junto al centro deportivo inaugurado en 2025, que explican que se encuentra vallado pese a que la obra "concluyó hace meses" y fue recibida formalmente por el Consistorio hace una semana, lo que impide el tránsito de peatones y el aparcamiento.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Grupo Municipal Socialista insiste en la "dejadez" del equipo de Gobierno presidido por el alcalde 'popular' Jesús Julio Carnero "en los asuntos que afectan directamente a los vecinos".

En el paseo del Cauce, en el lateral del centro deportivo construido en el antiguo solar de Lauki, el tramo de acera se encuentra vallado, lo que "inhabilita decenas de plazas de aparcamiento y limita la movilidad de los ciudadanos".

Los socialistas han añadido que el centro deportivo abrió sus puertas a finales del mes de octubre del año pasado, por lo que afirman que "la obra concluyó hace meses", mientras que añaden que el Ayuntamiento recepcionó oficialmente la obra el pasado 10 de abril.

"Sin embargo, las vallas siguen ahí, con la consiguiente inhabilitación de decenas de plazas de aparcamiento y la imposibilidad de transitar por esa zona", ha añadido el PSOE.

El Grupo Socialista relata que el pasado día 10, en un decreto del concejal de Urbanismo se declaran finalizadas y recibidas, "con efectos liberatorios para la propiedad y la entidad urbanizadora, las obras de urbanización correspondientes a los terrenos objeto de cesión". Este decreto, señalan, incluye otro acuerdo para que el Ayuntamiento asuma desde la fecha "la conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones cedidas, quedando las mismas a disposición municipal para su apertura al uso público".

Sin embargo aseveran que "a efectos prácticos", a fecha de este viernes, "los peatones siguen sin poder pasear por la acera porque está vallada y los conductores tampoco pueden estacionar sus vehículos".

Han recordado que en la Comisión de Urbanismo celebrada el 17 de marzo el concejal socialista Luis Vélez presentó una pregunta por escrito por la ocupación de la acera y los estacionamientos de estas vallas en Paseo del Cauce. Explican que el concejal de Urbanismo contestó que "ya existía un informe favorable del SEPI y la retirada sería inmediata", pero "ha transcurrido un mes y todo sigue igual".