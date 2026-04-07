El PSOE de Valladolid considera "propaganda electoral descarada" la licitación del proyecto del puente de Poniente

VALLADOLID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha considerado este martes que el anuncio de la licitación de la redacción del proyecto ejecutivo para la "adecuación del Puente de Poniente y sus ámbitos aledaños" es "otra vez, propaganda electoral descarada" para "ocultar que no hace nada".

El Grupo Socialista ha reaccionado este martes al anuncio de licitación publicado por la Concejalía de Tráfico y Movilidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público y ha recordado que se trata de un proyecto que el propio Partido Popular ya "descartó el proyecto del Puente de Poniente en 2011".

"Carnero utiliza, otra vez, la propaganda para ocultar que no hace nada. El PP está ya ante propaganda electoral descarada. Hace unos días prometió hacer algo en el estadio José Zorrilla después de tres años de inacción, y ahora sigue con este proyecto innecesario, que León de la Riva descartó hace 15 años", ha repasado el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero.

"Una nueva muestra de que a Carnero lo mejor que se le da es la propaganda. A falta de gestión, propaganda, y ahora propaganda electoral. Pero la realidad es que en tres años no ha hecho nada; ni siquiera ha cumplido sus promesas", ha reprochado.

El Grupo Municipal Socialista lamenta que ahora se recupere un proyecto "desechado por otro equipo de gobierno del PP, que en su momento no lo consideró necesario" y que, en su opinión, 15 años después resulta "anacrónico" porque va "en dirección contraria" a los criterios de sostenibilidad de la Unión Europea.

El proyecto, han asegurado, "no es financiable con Fondos Europeos" y supondría un gasto de siete millones de euros.

El PSOE considera que en la actualidad el puente "tiene capacidad para canalizar adecuadamente todas las formas de movilidad: el vehículo particular, un carril bus reservado al transporte público, un carril bici y dos aceras para peatones".

El Grupo Municipal también ha recordado que, en el año 2011, el exalcalde 'popular', Javier León de la Riva, "prometió captar financiación de la Junta de la Junta de Castilla y León" e incluso firmó con el entonces consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, un protocolo para la mejora de la movilidad en este puente.

"Quince años después los ciudadanos pueden comprobar que todo sigue igual. La única novedad es la propaganda", ha señalado.