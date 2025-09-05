El PSOE de Valladolid denuncia el "retroceso" en la Ordenanza Ciclista por las enmiendas de VOX aceptadas por Carnero

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha denunciado el "retroceso" en la Ordenanza Ciclista que suponen las enmiendas presentadas por VOX y que serán aprobadas con el voto favorable del PP en el transcurso del pleno previsto para el próximo día 12 de septiembre.ñ

"Lo que Vox, con el apoyo del PP, ha introducido en la Ordenanza de Movilidad Ciclista es una indecencia y un retroceso intolerable, un engaño a la ciudadanía y una burla a los propios técnicos municipales", así resume Luis Vélez el resultado de los cambios en la normativa que serán aprobados en el pleno.

Los socialistas consideran que esta ordenanza no nace para mejorar la convivencia, sino para "perseguir" a los ciclistas y usuarios de VMP, restringiendo derechos básicos de movilidad. De momento, la aprobación de la "Ordenanza municipal reguladora del uso de la bicicleta y de la movilidad por carriles especiales de tráfico rodado en Valladolid" ha sido acordada en la Comisión de Movilidad y Urbanismo con los votos de PP y Vox. El Grupo Municipal Socialista lamenta la marcha atrás que se está produciendo en los medios de transporte sostenible, como la bicicleta.

Además, en el texto, según denuncia el PSOE a través de un comunicado recogido por Europa Press, se ha ignorado que la nueva ordenanza está motivada por la sentencia contraria a los cambios en la movilidad aprobados en 2023 por PP y Vox, "un varapalo judicial que el equipo de gobierno presidido por Carnero trata de enmendar ahora con esta normativa", en alusión a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nula de pleno derecho la Ordenanza Municipal sobre los carriles de uso restringido en la ciudad y que afecta a los carriles para autobuses, taxis y ciclistas.

El PSOE presentó en la misma Comisión cuatro enmiendas "de calado" para modificar sustancialmente el texto que el propio equipo de gobierno había propuesto, "y lo peor de todo es que salieron adelante con el único apoyo del PP y VOX, puesto que los grupos de la oposición votaron en contra".

Para los socialistas no tiene ningún sentido que el Grupo Municipal Vox presente enmiendas a un texto que "se supone" presenta el gobierno municipal, actuando como si hubiera dos gobiernos distintos en la ciudad, cada uno por su lado. Y menos sentido aún, añade, es que el PP apoyara estas enmiendas que suponen "un gran retroceso con respecto al texto propuesto e incluso con respecto a la Ordenanza ciclista de 2015".

En concreto, Vox, "con el inexplicable apoyo del PP", modifica el art 2 D h., sobre la circulación de las bicis en "algunas de las calles peatonales más comerciales de la ciudad". La propuesta del equipo de gobierno era que "en las calles Santiago, Mantería, Regalado, Teresa Gil, Menéndez Pelayo y Montero Calvo, las bicis no podrían circular en horario de carga y descarga (de 07.30 a 11.00 horas)", si bien ahora, con la enmienda de Vox, añaden a las vías anteriores las calles de "Constitución, Zúñiga, Héroes de Alcántara y Santa María", y dicen que "se permite la circulación sobre los ciclos durante el horario de 23.00 a 07.00 horas", lo que supone un "retroceso" muy importante con respecto a lo propuesto por el propio equipo de gobierno de Carnero.

CRITERIO MÁS RESTRICTIVO

El PSOE resumen que los cambios suponen que en algunas de las principales calles peatonales de la ciudad se prohíbe circular a las bicicletas, y solo se permite por la noche durante esas 8 horas, siendo aún más restrictivo que la ordenanza vigente cuyo horario permitido es de 22.00 a 08.30 horas.

"Llegan incluso al absurdo de prohibir circular por esas calles, pero permitirlo por otras justo al lado, de iguales características, como Claudio Moyano Alcalleres, Pasión, María de Molina o la propia plaza Mayor, un auténtico despropósito, sobre lo que, si no hay una rectificación inmediata del PP, traerá consecuencias" pues, como así añaden, se trata de una norma "sin lógica que convierte la movilidad en un laberinto regulatorio".

VOX también modifica el art 10.2., "empeorando la redacción sin ningún sentido". El texto original propuesto ese día por el gobierno municipal señalaba que "las personas ciclistas facilitarán su percepción con alguna prenda o elemento luminoso o retrorreflectante, alertando de su presencia al resto de personas usuarias de la via", obligando a su uso por la noche. Con la propuesta de Vox, se establece que "su uso será obligatorio siempre", lo cual traerá consecuencias negativas, con imposiciones absolutamente innecesarias".

Por último, Vox, con apoyo del PP, suprime el artículo 24 íntegro, que regulaba la "circulación de ciclos y VMP de arrendamiento privado destinados a actividades de tipo turístico o de ocio", otro "despropósito", según explica Luis Vélez, pues "la forma de trabajar de este equipo de gobierno de Carnero a salto de mata, sin previsión ni anticipación y a expensas continuamente de las exigencias de la ultraderecha, que también gobierna este ayuntamiento, tiene consecuencias muy perjudiciales para los vallisoletanos, y esta Ordenanza será una más, salvo que el PP rectifique este despropósito".

El Grupo Municipal Socialista recuerda que presentó un amplio documento con 41 alegaciones que trataban de mejorar notablemente el texto propuesto. De ellas, el gobierno municipal ha aceptado 12 alegaciones propuestas por los concejales socialistas, "una mínima parte", aunque "afortunadamente, sí que se han tenido en cuenta las alegaciones que tienen que ver con los ciclos inclusivos, utilizados por personas con discapacidad o por sus acompañantes, permitiendo mejorar sus derechos en el uso de este tipo de ciclos, una perspectiva de las personas con discapacidad que se echaba de menos en el texto inicial y que en parte se ha corregido".