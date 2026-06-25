PSOE de Valladolid despliega en los balcones de su grupo municipal las pancartas arcoíris que "Carnero sigue rechazando"

Concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, con la bandera arcoiris. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALSITA VALLADOLID

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha colocado este jueves en los balcones de sus dependencias banderas arcoiris representativas del colectivo LGTBI "frente a la negativa del alcalde, Jesús Julio Carnero, a dar visibilidad institucional" a estas personas.

En un comunicado recogido por Europa Press, el portavoz del Grupo, Pedro Herrero, se ha comprometido a que si los ciudadanos respaldan el cambio en las Elecciones Municipales de mayo de 2027 el PSOE colocará los símbolos arcoíris en la fachada del Ayuntamiento de Valladolid, como sucedió hasta la llegada en 2023 del actual equipo de Gobierno formado por PP y Vox.

Los concejales del Grupo Municipal Socialista han desplegado las pancartas con la bandera arcoíris en sus dependencias municipales como "muestra de apoyo, respeto y compromiso" con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo, cuyo acto institucional se desarrollará este viernes en el Ayuntamiento antes de la fecha de la conmemoración, el 28 de junio, que cae en domingo.

"El compromiso con la diversidad es un compromiso inherente a los socialistas, que no concebimos cómo desde la Alcaldía se mantiene una actitud tan retrógrada e impropia de una ciudad como Valladolid", ha proclamado Pedro Herrero, quien ha recordado que "la única excusa que tenía Carnero se desvaneció el pasado año, cuando el 21 de julio de 2025 se publicó la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la colocación de la bandera LGTBI en la Casa Consistorial en 2020".

"Cuando celebremos el Día del Orgullo dentro de un año este símbolo estará en la fachada principal de la Casa Consistorial y así se pondrá fin a un periodo de cuatro años de retroceso, también en este ámbito", ha insistido el portavoz del Grupo Municipal Socialista.