El PSOE de Valladolid dice que PP y Vox "recortan" la compra de viviendas para alquiler y mantienen "95 de 432 vacías"

Cartel en la sede de VIVA - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 29 Mar. (EUROPA PRESS) - El Grupo Municipal Socialista ha advertido de que PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid "recortan" la compra de vivienda pública para alquiler y mantienen 95 de las 432 de la Socidad Municipal VIVA vacía.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha señalado que esto ocurre "mientras alquilar una vivienda en Valladolid es hoy un 33 por ciento más caro que en 2020" y cuando "la oferta se ha reducido en un tercio".

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha criticado "la falta de impulso" del Ayuntamiento de Valladolid a las políticas públicas de vivienda y ha alertado del "deterioro" de VIVA, que ha cerrado el ejercicio 2025 "con nuevos recortes en la aportación municipal, aunque con un superávit de 170.258 euros".

En esta línea, ha afirmado que el Consejo de Administración de VIVA aprobó las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2025, con la abstención del Grupo Municipal Socialista, pues estas cuentas "reflejan el languidecimiento de la Sociedad y la ausencia de una estrategia decidida para reforzar las políticas de vivienda desde el ámbito municipal".

A ese resultado "negativo" se suma el recorte de 1,5 millones de euros que PP y Vox aplicaron a VIVA el penúltimo día del pasado año a través de la Junta de Gobierno y del Consejo de la Sociedad, "reduciendo de forma drástica la aportación del Ayuntamiento justo antes del cierre del ejercicio", ha lamentado el PSOE.

Asimismo, ha indicado que los presupuestos aprobados por PP y Vox para VIVA en 2026 incorporan un nuevo recorte del 40 por ciento en la partida destinada a la compra de vivienda, que pasa de 1,9 millones de euros en 2025 a 1,1 millones en 2026.

Para el PSOE, esta decisión "impide seguir ampliando el parque público municipal en alquiler precisamente en un momento en el que los precios suben con fuerza y la oferta disponible disminuye de manera notable".

Las cuentas anuales de 2025 reflejan también que VIVA dispone actualmente de un parque público de 432 viviendas de alquiler, pero solo 341 cuentan con contrato en vigor, lo que "significa que 95 viviendas están vacías en este momento, el 21,9 por ciento del total".

El Grupo Municipal Socialista considera "especialmente grave" esta situación, por lo que insta al Gobierno municipal a poner de "forma inmediata" esas viviendas en el mercado para "atender la demanda existente y contribuir a aliviar la presión sobre el alquiler en Valladolid".

Al respecto, el concejal socialista Luis Vélez ha censurado que "en lugar de reforzar la capacidad de intervención pública, el equipo de Gobierno del PP y Vox reduce recursos, ralentiza la expansión del parque público y desaprovecha viviendas que ya están disponibles"..

Por otro lado, en relación con la masa salarial aprobada para 2025 y 2026, el PSOE ha señalado, además, que "PP y Vox mantienen sin cambios el número de efectivos de la Sociedad, fijado en 13 personas, incumpliendo una vez más sus reiterados compromisos de reforzar la plantilla para atender mejor las necesidades de la ciudadanía en materia de vivienda".