El PSOE de Valladolid elegirá en noviembre sus candidatos en la capital y en municipios de más de 20.000 habitantes

Archivo - El secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, junto a miembros de la Ejecutiva provincial en el Congreso celebrado en abril de 2025, cuando fue reelegido para el cargo. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Valladolid ha optado por llevar a cabo en el mes de noviembre sus procesos de elección de candidatos para las elecciones municipales de 2027 en localidades de más de 20.000 habitantes --la capital, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo--.

Según han informado a Europa Press fuentes del partido, la Comisión Ejecutiva del PSOE de Valladolid ha optado por el mes de noviembre entre las tres opciones establecidas por el Comité Federal celebrado el pasado 27 de junio --julio, septiembre y noviembre--, si bien la presentación de cadndidaturas tendrá lugar en las últimas semanas de octubre.

Según los plazos fijados ya en el órgano estatal del PSOE para los procesos que se celebren en noviembre, la presentación de candidaturas a las Primarias locales en estos municipios se abrirá el 23 de octubre hasta el día 26 del mismo mes a las 12.00 horas. Los aspirantes serán proclamados ese mismo 26 de octubre.

El 28 de octubre comenzará el periodo de recogida y presentación de avales, hasta el 4 de noviembre, jornada en la que se proclamarían provisionalmente los candidatos o, en el caso de que sólo concurriera una persona, se conocería ya la persona que liderará la lista electoral del PSOE en el municipio.

CON MÁS DE UN CANDIDATO, VOTACIÓN EL 14 DE NOVIEMBRE.

Una vez dado este paso, donde prospere más de una candidatura, se iniciará la campaña de información para la votación, del 5 al 13 de noviembre, antes de la jornada en la que se instalarán las urnas, el sábado 14.

La proclamación de resultados deberá ser en las 24 horas siguientes a la jornada de votación y, en el caso de que los resultados hagan obligatorio ir a una segunda vuelta de votación, ésta se llevará a cabo el 21 de noviembre.

De este modo, como muy tarde el 21 de noviembre --poco más de seis meses antes de las elecciones municipales del 24 de mayo-- se conocerán los candidatos del PSOE para las alcaldías de Valladolid, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda y Medina del Campo.

Se da la circunstancia de que el PSOE ha estado este mandato en la oposición en estos cuatro ayuntamientos vallisoletanos.