El PSOE de Valladolid lamenta la "destrucción" del "mejor carril bici ce la ciudad"

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este martes la inauguración por parte del alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, de "la destrucción del mejor carril bici de la ciudad", como consideran al vial ciclista en la calzada del paseo de Isabel la Católica.

Así lo señalan los socialistas en un comunicado remitido a los medios de comunicación unos minutos antes de que se celebre en el parque de Las Moreras el acto de inauguración del nuevo carril bici ejecutado, con un coste de más de 800.000 euros, por el interior de dicho espacio verde.

En opinión del PSOE, la reforma "para devolver los coches al paseo" que inaugura "con pompa" el alcalde, "fulmina la mejor infraestructura ciclista de la ciudad y la sustituye por un recorrido que elimina espacios verdes y siembra dudas sobre su funcionalidad y seguridad para peatones y ciclistas".

Los socialistas aseguran que la nueva senda de paseo ciclista "elimina espacios verdes y peatonales en Las Moreras y La Rosaleda" y critican que ha supuesto "el derroche de casi un millón de euros (810.783 euros)".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha sido tajante y ha calificado de "absoluto disparate" esta obra, que consideran "propia de quien tiene una visión retrógrada, trasnochada, de quien no vive en la ciudad, no la camina, por supuesto, no la pedalea y solo la ve desde su coche oficial".

"Esto no pasa en ninguna ciudad de Europa gobierne quien gobierne, no es un tema ideológico es una cuestión de vivir en el siglo XXI y Carnero y Vox tienen una mentalidad del siglo XX y se les junta, además, que tienen unas ganas tremendas de borrar todo lo hecho por el anterior equipo de Gobierno como sucede en este caso con un carril bici, el mejor de la ciudad, con más de medio millón de usos al año, puesto en marcha hace cinco años y que funciona perfectamente", ha enfatizado.

Pedro Herrero ha considerado que "nadie sale ganando" algo que resume el malestar de diversos colectivos que no entienden el sentido de un cambio que, lejos de mejorar la movilidad, ha generado confusión y promete conflictos entre peatones y ciclistas.

La nueva vía ciclista es definida por el PSOE como un itinerario "serpenteante" y "plagada de al menos 17 pasos de peatones" en "apenas un kilómetro, sustituye al anterior carril bici instalado en 2020", por el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP, que discurría directamente por la calzada.

"Ahora, ciclistas y peatones deben convivir en un trazado repleto de curvas, rampas, escalinatas y zonas compartidas", han enfatizado.

El nuevo "diseño" está "lleno de puntos de conflicto donde antes no los había", ha aseverado Herrero.

También ha incidido Pedro Herrero en que el alcalde de la ciudad y su equipo de Gobierno "mienten" cuando aluden a los "atascos" en el paseo de Isabel la Católica para justificar la actuación. "No hay atascos en Isabel la Católica. Los atascos los han creado ellos en estos dos años que llevan con sus obras descoordinadas por toda la ciudad", ha apostillado el portavoz

Por lo tanto, incide en que con esta obra "no resuelven ningún problema" sino que los crean "donde no los había".

"Han gastado dos años y casi un millón de euros en cargarse zonas verdes y enfrentar a peatones y ciclistas que se van a ver avocados a conflictos sólamente por un capricho del señor Carnero", ha reiterado, y todo para "hacer desaparecer el carril bici que ha sido usado de forma masiva en los últimos años".

Para ello, han añadido, en los próximos días se llevará a cabo otra obra más para eliminar el carril bici de la calzada y volverlo a señalizar como vial para tráfico a motor, lo que obliga, según el PSOE, a "reordenar el tráfico de toda la zona provocando desvíos y confusión en los accesos clave al centro, especialmente entre los puentes Mayor y de Isabel la Católica".

"La ciudad paga así un alto precio por una reforma que ni ciclistas ni peatones han pedido y cuya legalidad ha sido cuestionada por los tribunales", han recalcado las mismas fuentes.

El Grupo Municipal Socialista ha recordado en último lugar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una sentencia fechada el 25 de noviembre de 2024, anuló la ordenanza municipal que suprimía varios carriles bici, entre ellos el de Isabel la Católica.