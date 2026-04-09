El PSOE de Valladolid llama la atención sobre el "enésimo fallo" del aforador del carril bici de Isabel la Católica

El aforador del carril bici de Isabel la Católica, en Valladolid, apagado. - PSOE DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha llamado la atención este jueves sobre "el enésimo fallo" del aforador del carril bici de Isabel la Católica, que no funciona desde hace unos días.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE señala que los fallos supuestamente recurrentes levantan "dudas" sobre la fiabilidad de los datos que ha aportado recientemente el Ayuntamiento de Valladolid a medios de comunicación locales sobre un incremento de la cifra de usos del carril bici desde que en el verano de 2025 se puso en marcha su nuevo trazado por el interior del parque de Las Moreras y La Rosaleda.

Todo ello "reabre la cuestión de fondo" de que el Ayuntamiento "sigue sin aclarar con la transparencia necesaria hasta qué punto son sólidas, comparables y verificables las cifras de uso del carril bici de Isabel la Católica con las que el equipo de Gobierno viene justificando su decisión de eliminar el trazado que discurría por uno de los carriles de la calzada".

El PSOE menciona "informaciones publicadas en los últimos meses" que atribuyen al nuevo recorrido incrementos de uso, pero considera que "también han dejado por escrito algo igual de relevante: el sistema de conteo ha registrado fallos", pues "ha habido periodos sin funcionamiento correcto y se han descartado días con datos anómalos para evitar distorsiones en los resultados".

"Esa circunstancia, por sí sola, impide presentar los balances difundidos por el Ayuntamiento como datos incuestionables", ha añadido el PSOE.

El concejal socialista Luis Vélez ha reflexionado que "cuando el propio dato nace condicionado por incidencias técnicas, por filtrados posteriores y por la falta de una publicación oficial completa, detallada y descargable de la serie histórica, lo prudente no es convertir una cifra en propaganda, sino reconocer sus límites".

"Valladolid lleva años registrando una consolidación progresiva de la bicicleta como medio de transporte urbano y un uso creciente de los vehículos de movilidad personal en diferentes zonas de la ciudad. Ese cambio de hábitos, más amplio y estructural, ayuda a explicar buena parte del incremento de desplazamientos ciclistas, con independencia de la operación concreta realizada en Isabel la Católica", ha añadido Vélez.

El edil del PSOE ha advertido de que "utilizar un contador con incidencias conocidas para presentar como éxito indiscutible una decisión muy contestada social y técnicamente no solo es una simplificación interesada, sino una forma de retorcer el debate público".