PSOE de Valladolid reclama una reurbanización integral de Manuel Jiménez Alfaro en lugar de una renovación de asfaltado

Avenida Manuel Jiménez Alfaro de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que "ejecute la reurbanización integral" de la calle Manuel Jiménez Alfaro, en lugar de la recién anunciada renovación del asfaltado y ha asegurado que existe un proyecto elaborado por el anterior equipo de Gobierno, presupuestado en "2,3 millones de euros".

El Grupo Municipal Socialista considera "insuficiente" la renovación del asfaltado que ha anunciado este martes el Ayuntamiento de Valladolid.

Los socialistas han considerado que el actual equipo de gobierno formado por PP y Vox "metió en el cajón" hace tres años el proyecto de esta actuación urbanística, con un presupuesto exactamente de 2.265.232 euros.

"Han transcurrido tres años sin ninguna acción, lo que ha provocado un mayor deterioro del pavimento, con problemas de seguridad, especialmente a los motoristas", ha advertido el portavoz socialista, Pedro Herrero.

"Lo que necesita la calle Jiménez Alfaro es una reurbanización integral, no solo el asfaltado. Carnero debería aprovechar el proyecto que quedó elaborado en la anterior legislatura municipal para que no solo sea un cambio superficial, sino una renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento", ha incidido.

Los socialistas interpretan que el alcalde "ahora presume" de esta actuación que va a costar "medio millón de euros" como si fuera "una hazaña", en lugar de emprender una actuación completa con una inversión de casi 2,3 millones de euros, que, ha aseverado Vélez, "es lo que necesita Valladolid".

Pedro Herrero, ha añadido que este proyecto fue comunicado a los vecinos de Parquesol en el encuentro celebrado el pasado martes 9 de junio en el centro cívico del barrio.

Según el PSOE el proyecto elaborado en la etapa de Óscar Puente en la Alcaldía, ante el estado de deterioro de la vía, se decidió abordar el estudio del estado del firme y la redacción del proyecto de refuerzo y rodadura del pavimento de la calzada en la calle Manuel Jiménez Alfaro.

El objeto de ese proyecto era "eliminar el deterioro generalizado de la pavimentación de la calzada de la calle Manuel Jiménez Alfaro".

Para ello, se contempló el fresado de las capas de pavimento deterioradas en función del análisis realizado, reponiéndose con aglomerado asfáltico en caliente, con la pretensión de resolver los problemas de capacidad de recogida del saneamiento en lo que aguas pluviales se refiere.

Por último, "y a fin de integrar esta vía en la red de carriles bici de la ciudad", se proyectaba la construcción de un carril bici que enlazaba con el tramo ahora construido entre la avenida de Salamanca y la calle Francisco Umbral.

Para finalizar, se completaba el ajardinamiento, incluido el riego de los parterres que actualmente se encuentran en tierras y también se incluía la reposición del riego en la zona donde se construyen los tanques de infiltración.