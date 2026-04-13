PSOE de Valladolid reprocha la "inacción" de Carnero con la ZBE y reclama dejar de multar ya y una nueva ordenanza

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado la "inacción" del equipo de Gobierno municipal dirigido por Jesús Julio Carnero tras la anulación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones y le ha reclamado que elabore una nueva, deje de multar, suspenda las multas en trámite y revise "de oficio" las sanciones impuestas por la ordenanza "ilegal".

En un comunicado recogido por Europa Press, los socialistas insisten en que "la dejadez de Carnero es tan evidente que ni siquiera reacciona ante las sentencias contrarias al Ayuntamiento", ya que consideran que mantiene una actitud de "inacción" casi un mes después de que se conociera que la Zona de Bajas Emisiones ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El equipo de gobierno formado por PP y Vox, en opinión del portavoz del PSOE, Pedro Herrero, "ha creado un problema y no está haciendo nada para resolverlo", al tiempo que insiste en proponer "soluciones" para garantizar seguridad jurídica.

Los socialistas consideran "necesarias" actuaciones "inmediatas" para poner fin al problema "provocado por el grupo de gobierno PP-Vox, que ha actuado sin rigor, sin seguridad jurídica y sin la seriedad que exige una medida de esta trascendencia para la calidad del aire, la movilidad urbana y la salud pública".

Así, el PSOE plantea en primer lugar la suspensión cautelar de la tramitación y resolución de todos los procedimientos sancionadores; en segundo la paralización de nuevos procedimientos sancionadores, algo que el PP y Vox acordaron en una moción presentada por ambas formaciones en el Pleno celebrado el pasado 30 de marzo.

También reclaman la revisión de oficio de los actos sancionadores dictados al amparo de la ordenanza anulada, así como "habilitar mecanismos ágiles que permitan, en su caso, la eventual devolución de los ingresos indebidamente percibidos y evitar perjuicios económicos a la ciudadanía derivados de su aplicación".

En cuarto lugar, reclaman tramitar una nueva ordenanza que "se ajuste a la legalidad vigente y que garantice su eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica".

Estas acciones precisas que el Grupo Municipal Socialista propuso en el último Pleno, celebrado hace dos semanas, "contrastan" según consideran "con la ambigüedad de la moción aprobada por PP y Vox" que según relatan acordaba que "se inicien las actuaciones administrativas que correspondan para suspender los procedimientos sancionadores derivados de la aplicación de la Ordenanza de Bajas Emisiones, en aplicación de un principio de cautela y prudencia y en su caso, adoptar la decisión administrativa en el sentido que corresponda".

"La realidad es que todo sigue igual. Continúa la ilegalidad, continúan las multas y continúa el desconcierto de los conductores", han concluido.