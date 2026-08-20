PSOE Valladolid ve "extremadamente grave" que Carnero "elimine" la violencia de género del protocolo de vivienda social

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, atiende a los medios de comunicación en la Plaza Mayor de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha considerado "extremadamente grave" que el protocolo de acceso a viviendas públicas municipales haya "eliminado" el término "violencia de género" en los criterios de baremación de demandantes para cambiarlo por "violencia doméstica", ya que ha aseverado que así se deja "desprotegidas" a muchas víctimas que no conviven con sus agresores.

El edil socialista ha atendido este jueves a los medios de comunicación en la Plaza Mayor después de que el miércoles se conocieran a través de informaciones en la prensa local y autonómica el hecho de que el Ayuntamiento, gobernado por el PP y Vox, haya sustituido el criterio de valorar con 1,5 puntos la condición de víctima de violencia de género por el término "violencia doméstica".

El nuevo Protocolo, aprobado el pasado mes de mayo, sustituye según ha explicado Herrero al que estaba vigente desde 2024 en el que el Ayuntamiento concedía ese punto y medio a las víctimas de violencia de género y que, además, fue aprobado "por unanimidad en el Ayuntamiento de Valladolid".

El actual, en cambio, "sólo ha tenido los votos a favor de PP y Vox", por lo que también ha acusado a Jesús Julio Carnero de "romper el consenso" que existía en el Ayuntamiento en esta materia y también romperlo en relación a la Ley de Violencia de Género de 2004, que como ha recordado se aprobó "por unanimidad de todo el Parlamento español" y que estableció un "acuerdo de Estado" en torno a la materia.

Ante esta decisión de "extraordinaria gravedad" que Herrero inicialmente ha atribuido al alcalde Carnero, luego le ha planteado que aclare si "ha tomado él la decisión" o si el cambio se debe a que "le obliga Vox".

"Esto es algo que tendrá que aclarar él, si tiene tiempo en su apretadísima agenda vacía, de todos estos días, aparte de sus vacaciones", ha ironizado el portavoz socialista en referencia a la ausencia de asuntos en los últimos días en la agenda institucional del regidor.

Asimismo, Herrero ha considerado una "barbaridad" la explicación que dio este miércoles el concejal de Urbanismo y Vivienda, en declaraciones a la Cadena Ser, "diciendo que la violencia doméstica incluye a la violencia de género".

Como apunta el PSOE, la Ley acordada hace 22 años señala que la violencia de género es la violencia ejercida "por un hombre contra una mujer con independencia de su estado civil, parentesco o convivencia, y cuando esa violencia constituye una manifestación de discriminación, desigualdad o relaciones de poder".

Sin embargo, la violencia doméstica, han continuado, "pone el acento, fundamentalmente, en la relación familiar o de convivencia". "En definitiva, una mujer víctima de violencia de género no tiene por qué ser víctima de violencia doméstica", han advertido, por lo que afirman que la modificación del protocolo "desprotege a las mujeres víctimas de esta lacra social".

"RECTIFICACIÓN INMEDIATA"

En consecuencia, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha urgido a Carnero una rectificación "inmediata".

En cuanto a lo que pueda hacer ahora la formación socialista, ha detallado que en primer lugar informan a la opinión pública, segundo una "denuncia" política y "luego ya viene la parte jurídica", la cual ha apuntado que analizarán "con mucho detenimiento" porque entiende que "hay una ley cuyo artículo 28 dice que en materia de vivienda no es que las mujeres sean un colectivo vulnerable, dice que es un colectivo prioritario porque para una mujer víctima de violencia de género su casa es algo más que una casa".

"Carnero las está desamparando", ha apostillado Herrero, que ha insistido en que estudiarán si eso puede ser constitutivo de "una ilegalidad" o "irregularidad".