PSOE de Valladolid ve el protocolo del estadio como "papel mojado" y un "incumplimiento" de la promesa de Carnero

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha considerado este lunes que el protocolo "de carácter programático" y "sin vinculaciones jurídicas" firmado entre el alcalde y la propiedad del Real Valladolid para la transformación del estadio José Zorrilla es "papel mojado" y han recalcado que el mismo "delata el incumplimiento" del alcalde, Jesús Julio Carnero, de la promesa que realizó durante la campaña electoral de las municipales de 2023.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Grupo Socialista ha vuelto a recurrir al término 'minibernabéu' que el alcalde y el equipo de Gobierno actual niegan que emplearan en la presentación del compromiso electoral en mayo de 2023, para preguntar "dónde está" en este protocolo.

"Estamos ante una nueva dosis de pura propaganda que todos los ciudadanos pueden comprobar. No hay nada", ha enfatizado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que incidido en que tres años después "el tiempo ha demostrado el incumplimiento de la promesa electoral de Carnero" pues entienden que "la reforma integral del estadio José Zorrilla cifrada por el entonces candidato del PP en 25 millones de euros no se ejecutará".

Ahora, reprochan que "a falta de un año para las próximas elecciones Municipales no solo no hay obras, sino que ni siquiera hay contrato, ni tampoco presupuestos".

En su lugar, critican que el actual alcalde 'popular' ha presentado un protocolo "para intentar enmascarar la realidad, porque no hay absolutamente nada", según ha reiterado Herrero, quien reprocha a Carnero que "intente engañar otra vez a todos los ciudadanos y en particular a los aficionados del Real Valladolid cuando el propio documento presentado hoy delata que solo es una declaración de intenciones".

Así, destacan que el título del documento es de "Protocolo general de Actuación entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Real Valladolid Club de Fútbol S.A.D, para determinar el esquema básico de colaboración para la mejora y uso del estadio José Zorrilla".

Y el primer punto de los fundamentos de derecho, que plantea un "Protocolo de carácter programático que constituye una declaración de intenciones, sin compromisos jurídicos concretos y vinculantes", evidencia que se trata de "papel mojado".