El PSOE de Valladolid ve un "severo revés" a Carnero en la sentencia contra el proyecto de remodelación de la estación

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha considerado este martes que el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha recibido un "severo revés" con la sentencia que inadmite el recurso presentado contra el proyecto de remodelación de la estación Campo Grande y lo ve como "una prueba del boicot" que Carnero quería llevar a cabo para "impedir la mayor inversión pública de la historia de la ciudad".

Así ha reaccionado el Grupo Socialista a la sentencia de la Audiencia Nacional a la que han tenido acceso el mismo día de su publicación y así lo han comunicado a los medios. El auto inadmite el recurso del Ayuntamiento de Valladolid contra la aprobación técnica del Proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande debido a un defecto previo en la preparación del recurso municipal, con la ausencia de firma electrónica en varios documentos.

El Grupo Municipal Socialista considera que la sentencia dictada por el Tribunal Central de Instancia supone "un severo revés para el intento de Carnero de bloquear judicialmente la construcción de la nueva estación de Valladolid Campo Grande".

El PSOE ha mantenido que Carnero "contrató un despacho de abogados de Madrid para oponerse a este proyecto que supone la inversión más importante en la historia de Valladolid".

Ahora, la Audiencia Nacional inadmite el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la aprobación técnica del proyecto y ha confirmado, "por tanto, la resolución de ADIF Alta Velocidad que permite continuar con su tramitación".

Para el Grupo Municipal Socialista, el fallo evidencia que el equipo de gobierno de PP y Vox "decidió embarcar al Ayuntamiento en un litigio de enorme trascendencia para la ciudad sin acreditar correctamente el preceptivo asesoramiento jurídico previo" pues interpretan que la sentencia "cuestiona expresamente el intento municipal de justificar la falta de firma electrónica de uno de los informes en el apagón del 28 de abril de 2025".

"Carnero quiso frenar la nueva estación y ha terminado tropezando con la deficiente tramitación de su propio gobierno. Es difícil encontrar una demostración más clara de improvisación, irresponsabilidad y falta de rigor. Es un bochorno", ha aseverado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien ha lamentado "el daño que el actual alcalde está haciendo" a Valladolid.

"Mientras otras ciudades reclaman inversiones ferroviarias, Carnero utiliza los recursos del Ayuntamiento para intentar paralizar una actuación de casi 250 millones de euros. No está defendiendo Valladolid. Está poniendo palos en las ruedas al desarrollo de Valladolid", ha subrayado Pedro Herrero.

El Grupo Municipal Socialista considera especialmente grave que el alcalde haya convertido "una infraestructura decisiva para la movilidad, la modernización urbana y la competitividad económica de Valladolid en otro escenario de su confrontación política con el Gobierno de España".

"No existe ninguna estrategia de ciudad detrás de esta ofensiva. Solo hay una estrategia partidista: bloquear las inversiones, judicializar los proyectos y después responsabilizar a otras administraciones de los retrasos provocados por el propio Ayuntamiento", ha añadido el portavoz del Grupo Municipal Socialista.

"Valladolid necesita un alcalde que consiga inversiones, no un alcalde que recurra contra ellas. Necesita cooperación institucional, planificación y ambición, no confrontación permanente y pleitos fallidos", ha concluido el Grupo.