PSOE ve "falta de transparencia de PP y Vox" sobre el coche oficial de Carnero

VALLADOLID 18 Sep.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado de "falta de transparencia" a PP y Vox ante su negativa de "dar información" sobre el uso del coche oficial del alcalde, Jesús Julio Carnero.

A través de un comunicado, señalan que todos los vehículos oficiales, "excepto el del actual alcalde", registran la actividad diaria. En este sentido los socialistas han propuesto en la Comisión de Hacienda que la actividad se registrará "en las mismas condiciones que la del resto de conductores de la Alcaldía", un acuerdo al que se ha negado el equipo de Gobierno de PP y Vox amparándose "en la legislación y en la voluntad política sobre la transparencia".

Los socialistas recuerdan que el programa con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones del 2023 contemplaba un "compromiso con la transparencia".

"Es evidente que Carnero no apuesta por la transparencia porque oculta datos del uso de su vehículo oficial; es decir, en lugar de dar ejemplo se niega a procurar información sobre el destino de los recursos públicos", explica el edil Juan Carlos Hernández, que no entiende cómo PP y Vox han rechazado la propuesta del Grupo Municipal Socialista para que se registren todos los datos y así ciudadanos y representantes públicos "tengan acceso a la información".

Los socialistas señalan que en la Alcaldía existen cuatro puestos de conductor integrados en la unidad de régimen interior. "Desde hace muchos años se lleva un registro documental detallado de su actividad indicando los servicios que prestan, su destino, los ocupantes y todos los datos sobre el recorrido. Todos los servicios de los coches oficiales se registran, pero desde que Carnero es alcalde hay una excepción. Además de la contratación de un conductor propio, el actual alcalde se niega, una vez más, a incluir sus viajes en un registro documental", concluye.