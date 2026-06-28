PSOE ve "mala ejecución" del asfalto de la calle Linares de Valladolid y el Ayuntamiento defiende el criterio aplicado

Archivo - Calle Linares, en Vallaodlid capital. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha señalado a una "mala ejecución asfáltica" de la calle Linares, ubicada en el barrio de La Rondilla, porque "está plagada de gravilla y slurry", a lo que el Ayuntamiento ha respondido que aplicar estos tratamiento fue la solución considerada "adecuada" por parte de los técnicos municipales y que la campaña de asfaltado de este año incorpora "mejoras".

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha reclamado una "solución" para la calle Linares que "padece" los resultados de una mala ejecución porque "la vía está plagada de gravilla" y el slurry asfáltico no está pegado al pavimento", si bien "sí se adhiere a las ruedas de los coches y resulta incómodo para los viandantes, con riesgo de resbalones".

"El agravante de esta situación es que el equipo de gobierno PP-Vox conoce las quejas de los vecinos desde el verano del pasado año", ha lamentado el Grupo Socialista, para subrayar que las quejas fueron trasladadas por parte del concejal socialista Luis Vélez, a la Comisión de Urbanismo celebrada el 16 de septiembre.

El PSOE ha reclamado la "limpieza y asfaltado correcto" de esta calle tras el "indecente resultado" y ha instado al equipo de Gobierno a "controlar el resultado de la ejecución de todas las calles que serán asfaltadas este año para prevenir trastornos y riesgos a los vecinos de las vías pavimentadas".

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha apuntado que detectó "una situación similar" a la registrada en la calle Linares en otras zonas de la ciudad, como en el Paseo Jardín Botánico y en el Paseo de Isabel La Católica, junto al Puente Mayor.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid ha respondido a través del concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, quien ha afirmado que la actuación ejecutada en la calle Linares "responde exclusivamente a criterios técnicos avalados por los servicios municipales y forma parte de los procedimientos habituales de conservación del viario".

En relación con las manifestaciones realizadas por el Grupo Municipal Socialista, el concejal ha recordado que la solución aplicada consiste en la extensión de un tratamiento superficial tipo slurry, una técnica "adecuada" para el estado que presentaba la vía y considerada por los técnicos municipales como "la opción más conveniente frente a un fresado y reposición integral del firme".

Este tratamiento permite sellar el pavimento y eliminar las fisuras existentes, lo que prolonga la vida útil de la calzada mediante una intervención "más ajustada a las necesidades reales del vial", ha detallado.

Asimismo, ha explicado que este tipo de actuación puede generar inicialmente la presencia de una pequeña cantidad de gravilla suelta, una circunstancia inherente al propio procedimiento constructivo y que desaparece progresivamente con el tránsito de los vehículos y las labores de limpieza.

También ha indicado que las características de la calle Linares, con una elevada ocupación de plazas de aparcamiento, "dificultan" en los primeros días una retirada completa de este material.

Para minimizar estas molestias, el Ayuntamiento ha reforzado la actual campaña de conservación del viario y ha incorporado equipos específicos de limpieza posteriores a la ejecución de los tratamientos superficiales. Esta mejora se ha introducido tras la experiencia adquirida en actuaciones similares realizadas el pasado año, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los vecinos, ha indicado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Igualmente, ha insistido en que la actuación desarrollada cuenta con el respaldo de los técnicos municipales, quienes consideran que se trata de "una solución eficaz, adecuada y plenamente justificada desde el punto de vista técnico". Por ello, el Ayuntamiento ha lamentado que las críticas formuladas por el Grupo Municipal Socialista "prescindan de los informes y criterios profesionales que sustentan este tipo de intervenciones y trasladen a la ciudadanía una imagen que no se corresponde con la realidad de los trabajos".