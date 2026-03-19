El PSOE ve un "sobrecoste de 290.000 euros" en los últimos buses comprados por Auvasa, comparados con el Acuerdo Marco

Un autobús de Auvasa en la plaza de Zorrilla. - PSOE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este jueves que el último expediente de contratación de cinco autobuses rígidos de Gas Natural Comprimido adquiridos por Auvasa, por un importe de 1.905.000 euros sin IVA, suponen un sobrecoste de "290.000 euros" con respecto al Acuerdo Marco firmado en 2021 por el anterior equipo de Gobierno del que formaba parte el PSOE y VTLP, el cual los socialistas critican que no se ha ejecutado por parte de la actual Corporación.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE señala que el pasado mes de diciembre, cuando se inició el expediente de contratación, ya advirtieron de que esta "compra tardía, sin previsión ni planificación iba a suponer comprar los autobuses más caros que el precio que se estaba pagando hasta ahora por no acogerse el gobierno municipal a su debido tiempo al acuerdo marco de compra de autobuses adjudicado a Solaris" en ese año 2021.

Recientemente se ha adjudicado el contrato de suministro de cinco autobuses rígidos de GNC, a la empresa Iveco España, por un importe conjunto de 1.905.000 euros, con precio unitario por vehículo de 381.000 euros sin IVA. Con impuestos la suma asciende a 2.305.000 euros.

El PSOE cifra el incremento de coste en cada autobús en 58.100 euros sobre el acuerdo al que se llegó con Solaris, lo que para esta compra de 5 autobuses supone un encarecimiento de 290.500 euros.

"Esta falta de planificación y previsión, unida a la falta de presupuesto comprometido para renovación de flota, está provocando que se estén adquiriendo menos autobuses de los necesarios, incrementándose por tanto la edad media de la flota, y que además los que se compran sea a un precio muy superior. Para colmo, esta última compra tiene un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que no llegarán hasta la primavera de 2027", señala el concejal socialista Luis Vélez.

Recuerda que el 29 de junio de 2021, en el pasado mandato municipal, Auvasa adjudicó el acuerdo marco para la renovación de 57 autobuses de su flota en los siguientes cuatro años.

La adjudicación del acuerdo marco a Solaris supondría la incorporación de 35 autobuses rígidos y 22 articulados a unos precios "muy competitivos, al tratarse de un gran compromiso de compra".

Pero lamentan que este acuerdo marco "finalizó a mediados del año 2025, sin agotar todas las posibilidades que ofrecía", por lo que de haberse acogido Auvasa al mismo, se hubieran podido adquirir autobuses a un precio más barato que el adjudicado actualmente.