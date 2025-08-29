PSOE y Vox rechazan la propuesta del equipo de Gobierno para compensar la tasa de basuras con rebaja del IBI en Burgos

BURGOS, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Especial de Coordinación en Materia Tributaria del Ayuntamiento de Burgos elevará al Pleno del día 5 de septiembre la propuesta de dictamen desfavorable de la modificación de la ordenanza fiscal 209 (tasa de basuras), una vez que los concejales del PSOE y de Vox han votado en contra de la propuesta del equipo de Gobierno del PP para adecuar esa ordenanza a la Ley 7/2022 de 8 de abril que obliga a los ayuntamientos a implantar una nueva tasa que cubra el total de los costes de ese servicio, lo que en el caso de Burgos implica una subida a los contribuyentes del recibo por 2,05 millones de euros.

El Grupo Municipal Popular ha comunicado a través de una nota de prensa que con su propuesta quería compensar la implantación obligatoria de la nueva tasa de basuras, impuesta por el Gobierno de España, mediante una rebaja del IBI y la introducción de bonificaciones medioambientales, de forma que los burgaleses pagasen en 2026 menos dinero en impuestos.

Esa rebaja del IBI, de salir adelante la tasa de residuos, supondría una merma de los ingresos municipales en 2,5 millones a fin de compensar a los ciudadanos para que paguen menos.

La propuesta de reducir el tipo impositivo del 0,4568 al 0,4382 del IBI está asociada a la aprobación de la nueva tasa de residuos con el fin de aliviar la presión fiscal a los contribuyentes, de modo que si no sale adelante la nueva tasa de basuras, no se llevará al Pleno del 19 de septiembre la reducción del IBI al tratarse de una condición 'sine qua non' para bajar los impuestos municipales.

SIN ALTERNATIVA

Los dos grupos de la oposición no han planteado alternativas a las propuestas del equipo de Gobierno. Por tanto, al Pleno del día 5 de septiembre se llevará la modificación de la ordenanza fiscal 209 con el dictamen desfavorable, así como una actualización legal del impuesto de plusvalías con una reducción del gravamen del 21 al 20 por ciento, propuesta que ha contado con el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ya advirtió este jueves de que el rechazo de los grupos de la oposición a la nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno de Sánchez "pone en riesgo" la llegada de fondos europeos, al no cumplir con la normativa.