PSOE y VTLP critican el "abandono" de BIKI pese al aumento de usos: "El modelo es un éxito, pero falla la gestión"

Una estación de alquiler de bicicletas BIKI en Valladolid - VTLP

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) han criticado el "abandono" y "progresivo deterioro" del sistema BIKI, mientras el servicio de movilidad en bicicleta multiplica los usos, lo que pone de manifiesto la "falta de gestión" del equipo de Gobierno que lidera el 'popular' Jesús Julio Carnero.

Los socialistas han explicado que el servicio de alquiler de bicicletas --puesto en marcha el 1 de febrero de 2023-- cada vez tiene más usuarios (15.000), pero el "deterioro es progresivo, como pueden comprobar los ciudadanos".

Por tanto, el modelo es un "éxito, pero falla la gestión", según ha lamentado el Grupo Municipal Socialista a través de un comunicado, en el que responsabiliza al equipo de gobierno PP-Vox de la "falta de mantenimiento y planificación, a pesar de que hay un contrato de casi tres millones".

A los "desajustes" que se registran con "demasiada frecuencia" en las estaciones de BIKI --algunas veces vacías y otras sin bicis eléctricas-- se suman los problemas reiterados de anclajes, y bicicletas averiadas o deterioradas.

Los socialistas han señalado que las quejas ciudadanas apuntan además a un empeoramiento del mantenimiento del servicio, con denuncias recurrentes por ruedas desgastadas, frenos en mal estado, cadenas rotas, luces apagadas, baterías que fallan o elementos degradados, como sillines, pomos y timbres.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al equipo de gobierno PP-Vox una revisión del funcionamiento del contrato; un "refuerzo urgente" del mantenimiento preventivo; mejora real de la redistribución de bicicletas, sobre todo en horas punta; auditoría de disponibilidad por estaciones y franjas horarias, y la sustitución inmediata de todos aquellos elementos deteriorados que puedan afectar a la seguridad y a la calidad del servicio.

Actualmente BIKI cuenta con 928 bicicletas --la mitad eléctricas--, cerca de 1.900 puntos de anclaje distribuidos en 104 estaciones.

"DETERIORO EVIDENTE"

Por su parte, la concejala de Valladolid Toma la Palabra Cristina Colino ha explicado que preguntará el próximo lunes en el Pleno del Ayuntamiento por la situación del servicio público ante el "deterioro evidente" que han denunciado las personas usuarias y distintos colectivos vecinales.

VTLP ha recordado que BIKI fue puesto en marcha durante el anterior mandato para que esta ciudad "pudiera moverse de otra manera", motivo por el que ha lamentado que el actual equipo de gobierno "lo deje morir".

"Nos encontramos bicicletas con los frenos desgastados, baterías que no cargan, anclajes que fallan y estaciones vacías cuando vas a coger una bici", ha señalado Colino, quien también ha criticado que haya estaciones llenas cuando se va a dejar la bicicleta, lo que genera "problemas constantes a quienes utilizan el servicio a diario".

La plataforma de izquierdas contrapone esta situación con el crecimiento sostenido del uso de BIKI, puesto que según los datos recogidos por el grupo municipal, el servicio ha registrado un incremento de más del 40 por ciento en los usos durante marzo y abril de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.