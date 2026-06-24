PSOE y VTLP llevarán al pleno de este lunes una moción para reforzar el compromiso del Ayuntamiento con derechos LGTBI

La portavoz del Grupo Municipal de VTLP, Rocío Anguita; y la concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Charo Chávez. - PSOE VALLADOLID

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra y el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid llevarán al próximo Pleno municipal, que se celebra el lunes 29 de junio, una moción para tratar de que el equipo de Gobierno formado por PP y Vox se comprometa a "reforzar la protección de los derechos de las personas LGTBI frente al avance de los discursos de odio".

Las concejales Charo Chávez (PSOE) y Rocío Anguita (VTLP) han detallado esta propuesta a los medios de comunicación en la mañana de este miércoles.

La propuesta pretende que el Ayuntamiento impulse nuevas medidas de sensibilización y reclame a la Junta de Castilla y León "la aprobación de la esperada ley autonómica específica que garantice los derechos de este colectivo, Castilla y León es la única comunidad autónoma sin una ley específica".

La iniciativa se presenta al día siguiente de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se conmemora cada 28 de junio, y busca "consolidar el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con la igualdad y la diversidad en un momento que ambas formaciones consideran especialmente preocupante".

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha advertido de que el momento actual es "muy crítico". Ha explicado Tras la aprobación de la Ley estatal para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI en 2023.

"Pensábamos que se iba a abrir una etapa de ampliación y consolidación de derechos en todos los territorios y administraciones, pero estamos viendo que eso no ha ocurrido, especialmente en Castilla y León", ha añadido.

Anguita ha recordado que Castilla y León continúa siendo la única comunidad autónoma que carece de una ley propia de protección de las personas LGTBI, una situación que considera "inaceptable" ante el aumento de la discriminación y los delitos de odio. "Creemos que es el momento de sumar fuerzas y defender a las personas del colectivo LGTBI cuando vemos que sus derechos se están cuestionando y que las administraciones no están actuando con toda la contundencia necesaria", ha señalado.

Entre los acuerdos de la moción, como ha explicado la socialista Charo Chávez, figura el refuerzo de las campañas de sensibilización y educación sobre diversidad sexual y de género en todos los ámbitos de actuación municipal, desde la juventud hasta las personas mayores, pasando por las entidades sociales con las que trabaja el Ayuntamiento.

Por otro lado, la propuesta insta a la Junta de Castilla y León a aprobar una ley autonómica de protección de las personas LGTBI porque en la comunidad no existe una "ley específica". Además, se plantea instar a la Institución autonómica a poner en marcha un observatorio sobre discriminación en el deporte, aprovechando las herramientas previstas en la normativa deportiva autonómica.

También se pretende, ha añadido, que se ponga la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento, algo que no cree que sea "una cuestión banal y menos ahora que proliferan los discursos de odio incluso con el amparo institucional". Para Chávez, ese gesto es "crucial" porque lo ve como una forma de garantizar que las instituciones van a proteger a estos colectivos.

En este sentido, la portavoz de VTLP ha añadido que en el Ayuntamiento de Valladolid "no hay un acto institucional con todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Valladolid", ya que como ha sucedido últimamente, ha aventurado, habrá un "un grupo político", en referencia al de Vox, que no asistirá al acto del próximo viernes "ni leerá" el manifiesto.

"Con lo cual el mensaje que estamos mandando a la ciudadanía es que no todos los grupos políticos del Ayuntamiento, no toda la corporación, apoya la defensa de los derechos de este colectivo", ha advertido.

"Estamos hablando de un ámbito tan importante como el deporte, que debe ser un espacio de inclusión y convivencia. Sin embargo, muchas personas LGTBI no se sienten cómodas ni seguras en determinados entornos deportivos", ha explicado Anguita.

"Los colectivos nos dicen que hay que dar un paso más. No podemos seguir avanzando a un ritmo insuficiente cuando los derechos de tantas personas están siendo cuestionados. La diversidad forma parte de nuestra sociedad y las instituciones tienen la responsabilidad de defenderla y promoverla todos los días del año", ha concluido Rocío Anguita.