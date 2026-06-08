PSOE y VTLP ven "más dudas" y "escaso retorno" tras la celebración de la carrera de Herbalife Night Run en Valladolid

Cartel de la carrera Herbalife Night Run celebrada en Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales Socialista y de VTLP en el Ayuntamiento de Valladolid han criticado nuevamente el patrocinio a la carrera popular Herbalife Night Run, un circuito al que la Sociedad Municipal de Turismo aportó 150.000 euros y que este sábado a celebrado en Valladolid su cuarta y última cita.

El Grupo Municipal de VTLP ha centrado su crítica en la, a su juicio, baja participación en la carrera celebrada el pasado fin de semana en el entorno del estadio José Zorrilla, ya que afirman que "apenas" ha reunido a "unos 650 participantes", por lo que consideran que no está "acreditado" el retorno económico que deja.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha criticado que "se hayan gastado más de 150.000 euros de dinero público en una actuación cuyo impacto real para Valladolid desconocemos y que ha terminado materializándose en una carrera con una participación más que discreta".

VTLP considera "especialmente grave" que, "mientras existen necesidades pendientes en instalaciones deportivas y en el apoyo a numerosos eventos que se desarrollan en Valladolid", la Concejalía de Turismo y Marca Ciudad haya destinado "una cantidad tan elevada a una iniciativa sobre la que siguen existiendo numerosas incógnitas".

En este sentido, el Grupo Socialista ha insistido también en que tras la celebración de la carrera observan "más dudas" en torno a ella, como "por qué en el cartel de la carrera de Herbalife figura de forma indebida el patrocinio del Ayuntamiento y la Unión Europea" y "por qué sigue la opacidad en torno al polémico contrato de más de 153.000 euros".

"Es el colofón, de momento, a un despropósito. La carrera nocturna celebrada este fin de semana en la ciudad alumbra más dudas", ha incidido el PSOE.

El Grupo Socialista ha considerado que el cartel de la prueba incluyó "de manera indebida" logos del propio Ayuntamiento de Valladolid y la Unión Europea, "al incluir el distintivo de los Fondos Europeos: "Financiado por la UE. Next Generation". Por ello, avanzan que pedirán explicaciones.

El contrato se adjudicó el 18 de diciembre de 2025, con una de las carreras ya celebradas y otra que en teoría tendría que haberse celebrado pero que se retrasó al 31 de enero, tras trasladar su ubicación a Palma de Mallorca.

El contrato se formalizó el 18 de febrero de este año aunque se modificó el 2 de marzo. El Grupo Municipal Socialista ha recalcado que solicitó detalles sobre el contrato en "reiteradas" ocasiones en comisión municipal y en el Pleno pero censuran que "hasta la fecha", el equipo de Gobierno "se ha resistido a la transparencia y fiscalización del contrato".

Tras la celebración de la tercera prueba del circuito, el 28 de marzo en Sevilla, en mayo la organización anunció la ubicación de la cuarta prueba del circuito, que es la que se ha celebrado el sábado 6 de junio en Valladolid.