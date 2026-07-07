El PSOECyL abre en Cataluña con el PSC una ronda de encuentros bilaterales que continuarán en Asturias, Navarra o C-LM

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, encabezará una delegación del PSOECyL que se reunirá este jueves y viernes, días 9 y 10 de julio, con consejeros de la Generalitat de Cataluña y diputados autonómicos del Partido Socialista de Cataluña (PSC) en el marco de un encuentro bilateral que concluirá con un encuentro entre el propio Carlos Martínez y el presidente de la Generalitat y primer secretari del PSC, Salvador Illa.

Así lo dado a conocer en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, quien ha explicado que este encuentro bilateral es el primero de varios que el PSOECyL mantendrá con otras federaciones socialistas en el gobierno, como Asturias, Castilla-La Mancha o Navarra.

Al encuentro también acudirán el propio De la Rosa, la vicesecretaria general, Nuria Rubio; la viceportavoz en las Cortes, Patricia Gómez; y el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro González.

De la Rosa ha asegurado que consideran que la política autonómica tiene que basarse "en la experiencia" y también "las experiencias" que tienen otros gobiernos autonómicos progresistas en el conjunto del Estado.

Por ello, más allá del programa de gobierno con el que concurrieron a las elecciones en marzo, el PSOE de Castilla y León pretende "comprobar de primera mano" cómo desarrollan estos gobiernos autonómicos con la participación del Partido Socialista los retos a través de las políticas que están implementando con éxito en cada uno de los territorios.

Así, la ronda se iniciará con el Partido Socialista de Cataluña esta semana que incluirá distintas reuniones de trabajo para abordar detalladamente los programas las actuaciones, medidas y políticas que en las áreas "más prioritarias" trabaja el Gobierno de Cataluña y los parlamentarios catalanes para intentar mejorar la vida de los ciudadanos.

EJEMPLOS A SEGUIR

"Creemos que buena parte de estas medidas son replicables también aquí en Castilla y León", ha señalado De la Rosa, quien ha concretado que el encuentro arrancará a las 17.00 horas del jueves 9 en el Parlamento de Cataluña con una reunión entre las direcciones de los grupos parlamentarios del PSC y del PSOE de Castilla y León.

Posteriormente, a lo largo de toda la tarde del jueves, se producirán reuniones en distintas mesas para abordar ejes transversales del programa de gobierno de los socialistas castellanoleoneses en contraposición a las políticas que los catalanes desarrollan.

Una primera de ellas será de educación, donde se contará con la presencia de la consellera de Educación, Esther Niubó, y distintos diputados del PSC, fundamentalmente para comprobar la adaptación que desarrollan en Cataluña con éxito a la hora de que los grados de la FP se parezcan cada vez más a las demandas reales que las industrias locales reclaman en cada una de las comarcas y analizar cómo han logrado reforzar la red de escuelas infantiles (cero a tres años) gratuitas al cien por cien, fundamentalmente en el medio rural.

Paralelamente, habrá otra reunión sobre empleo, donde estará participando el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y diputados, entre ellos la portavoz del Grupo, Elena Díaz para abordar cómo se intenta impulsar la industria del automóvil, "también muy importante en Cataluña", y la empresa auxiliar como sector estratégico igual que el logístico.

Asimismo, se trata de conocer cómo se desarrolla allí ese programa de retorno y captación del talento, la estrategia que han aprobado de relevo generacional en el medio rural o las inversiones que se realizan en programas de formación vinculados a sectores emergentes como es la inteligencia artificial.

Paralelamente se celebrará una reunión de vivienda, territorio y transporte con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, y otros responsables del PSC y diputados en la que se analizará por qué Cataluña es la comunidad autónoma que "está desarrollando una política de vivienda más intensiva, más ambiciosa y más intervencionista".

POLÍTICA DE VIVIENDA

El secretario de Organización del PSCyL ha asegurado que están interviniendo el mercado de la vivienda a través de la financiación de promociones privadas de protección pública "prácticamente al cien por cien" a través de la movilidad, de la puesta a disposición de suelo público, a través de la creación de una empresa pública como el modelo que el PSOE propone en Castilla y León de creación del consorcio autonómico junto con los ayuntamientos "y, por supuesto, enfocando la vivienda sobre todo para los colectivos más vulnerables y para los jóvenes y protegiendo la vivienda oficial por un periodo máximo de 75 años".

También habrá una reunión de servicios sociales con la que se abordará, entre otras cosas, el sistema de medición de indicadores sobre el tiempo de espera, las horas de ayuda a domicilio, la cobertura profesional en la atención a la dependencia en el medio rural que tienen ya implementado desde hace años el plan de empleo para los cuidadores en el medio rural, que también "resulta muy atractivo" para implementar en Castilla y León o proponer, a través de iniciativas parlamentarias, que se lleve a cabo.

La última de las reuniones del jueves se dedicará a fiscalidad con la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, en la que se pretende analizar por qué y cómo la Generalitat ha encontrado en la política fiscal "un pilar fundamental para el acceso a la vivienda de los más jóvenes", cómo bonifica también las rentas más bajas y, como proponía el PSCyL en su programa electoral también, que en el tramo del IRPF autonómico se pueda bonificar la compra, adquisición o reforma de vivienda en el medio rural en las poblaciones con menos número de habitantes.

El viernes por la mañana se celebrarán dos reuniones paralelas, una de sanidad en la cual se intentarán trasladar las buenas prácticas respecto al refuerzo de la Atención Primaria, el plan de reducción de listas de espera, "que está cada vez provocando una disminución en los tiempos en Cataluña", o la captación y retención de profesionales, su apuesta "decidida" por la salud mental y la estrategia de integración entre la sanidad y en los ámbitos de los servicios sociales.

La otra reunión se centrará en igualdad y feminismo y en ella se contará con la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor. En la misma se abordará cómo han logrado "impregnar de políticas de igualdad efectivas" al conjunto de las consejerías con el objetivo "primordial" de reforzar la independencia económica de la mujer, el acceso al empleo, la lucha contra la brecha salarial, el apoyo al emprendimiento o la igualdad efectiva en las empresas.

Todo ello culminará con un encuentro entre el presidente del Gobierno de Cataluña, Salvador Illa, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, el viernes a las 17.00 horas en el Palau de la Generalitat.